Уходя – уйдешь. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Госсекретарь США Майк Помпео посетил Беларусь и заверил Лукашенко в том, что США могут полностью обеспечить потребности его страны в нефти. Из-за недавнего всплеска напряжённости в отношениях между Беларусью и Россией (правильней – Кремлём), этот визит, видимо, нужно понимать как демонстрацию американской готовности поддержать Беларусь в случае попыток РФ напасть. Ну, и поставки нефти тоже упомянуть не помешает, хотя финансово-экономическое состояние Беларуси вряд ли позволит принять это предложение, разве что США предложат очень и очень специальные цены.

Не ограничиваясь этим, Помпео решил проехаться и по другим бывшим странам СССР, и – если придерживаться упомянутой логики – это тоже является предостережением Кремлю, чтобы он даже не помышлял ни о каких военных действиях в окружающем его пространстве. США как бы заявляют, что они не будут наблюдать за ситуацией отстранённо – наоборот, обязательно вмешаются в неё на стороне тех, на кого Россия вздумает напасть. В Белом Доме учитывают способность российского руководства сымитировать психическую ненормальность и разыграть нервный срыв в его военном исполнении, и заранее предостерегают, что поверить в этот спектакль они не готовы. Таким образом, военный вариант разрядки напряжённости на ближайшее будущее исключён даже в принципе.

А это означает, что некая напряжённость в Кремле существует – причём, выходящая за рамки обыденности, порождённая чем-то, угрожающим руководству РФ серьёзными неприятностями. Возможно, Путину было предложено покинуть свой пост – может быть, именно для этого Ангела Меркель приезжала недавно в Россию. Хотя и необязательно она: вариантов сделать такое предложение сколько угодно. Даже возможно, что оно появилось не на Западе, а в самом окружении Путина, например, как результат рассогласования интересов различных кланов в правящем слое.

В этом случае появляется ещё одно правдоподобное объяснение поспешности в проведении реформы системы управления страны: Путину обязательно и срочно нужно куда-то уйти, но так, чтобы остаться. Ему нужно гарантировать самому себе полную безопасность дальнейшей жизни, и в то же время от него требуют отдать какие-то важные полномочия, которые лишают его таких гарантий. И он пытается найти какое-то компромиссное решение – отдать часть полномочий, но сохранить главные для него, обеспечивающие ему неприкосновенность. Либо сымитировать отход и сохранить власть в своих руках, отдав противнику какую-нибудь пустышку. Ну, вот, например, сменить правительство. И этими манёврами объясняется дёрганность и непоследовательность текущих событий, включая процесс внесения изменений в конституцию.

Вряд ли существует вариант, при котором Путин, будучи не первым лицом в государстве, и не обладая всей полнотой власти, сможет обеспечить себе безопасность. Даже сам факт предъявления ему претензий за провалы пока он ещё при должности президента красноречиво говорит о том, что будет потом, когда он эту должность потеряет. Он ведь должен компенсировать чьи-то потери, как очевидно, немалые, из-за полного фиаско в политике, связанной с торговлей нефтью и газом.

Внешняя политика на этом направлении – это полностью ответственность Путина. Политически он должен был обеспечить полный ажур в этом бизнесе, и не обеспечил. Теперь пришло время отвечать – как легко увидеть, неприятности и лихорадочные шевеления начались сразу же, как закончился год и прежний контракт с Украиной был закрыт, а новый, невыгодный поставщикам, заключён. И ещё стало очевидным, что эпопея с «Северным потоком – 2» оказалась полностью провальной. Что огромное количество чьих-то денег из-за этой авантюры ушло в пустоту, и уже не вернётся. Но ведь собственники этих денег рассчитывали на них, и не согласны их терять, и не согласны их прощать – в любом случае они должны требовать их вернуть или как-то компенсировать. Тем более что деньги ушли не совсем в пустоту, а конкретным лицам, близко связанным с Путиным. Кто-то потерял, а кто-то приобрёл. И отсюда естественные вопросы: «Почему наши деньги оказались у этих людей, тогда как они должны вернуться к нам с прибылью? Вы нас за кого принимаете? Вы думаете, мы будем терпеть?" И так далее.

Вот и мотив. Эти люди, конечно, не будут терпеть, и точно не смирятся с потерей гигантских сумм. И, значит, надо срочно что-то придумывать и что-то делать. Вот мы это и видим, хотя и не понимаем толком, что там происходит, и кто вообще в этом участвует. То есть там наверняка какие-то очень серьёзные разборки, возможно даже международные. Конечно, такие подозрения легко представить и паранойей, но в нашей российской ситуации уже так просто и не определишь, что тут реальность, а что галлюцинации сумасшедшего. Уже нет чёткой грани.

Кремлёвская пропаганда старается представить Путина чуть ли не царём, как минимум, выдающимся государственным деятелем, стремится вызвать у населения безусловный рефлекторный пиетет перед ним. Но между собой у кремлёвских не может быть таких отношений. Когда на кону стоит всё, разговоры могут быть только «чисто-конкретные» – такие правила они сами установили друг для друга. Неспроста Путин время от времени допускает в своей речи жаргонизмы из уголовной среды – можно считать, что он проговаривается, но, возможно, в некоторых случаях он обращается со своим мнением к неким авторитетам из своего окружения. Нам они не видны, но они есть, судя по этим признакам.

Оценивая действия руководства страны, комментаторы никогда не учитывают этот элемент кремлёвской жизни. Но он должен влиять и как-то проявляться в решениях и действиях. Для нас это какое-то маргинальное явление, которого не должно быть или, как минимум, не должно быть видно, но для них-то самих это норма. Для них, наоборот, мы – маргиналы. Это наши действия в их глазах – проявление инфантильности: какая-то конституция, дурацкая бумажка. А настоящая жизнь – у них, и именно они действуют правильно.

Но поскольку Путин всё же взялся манипулировать конституцией, то это наверняка для того, чтобы в очередной раз вывернуться, не исполнив того, что кому-то должен. А мы думаем, что он решает судьбу страны. В ему надо ловко увернуться от ещё одной неприятности, как-то разрулить ситуацию – причём тут страна?

Вот сейчас Счётная палата Кудрина опубликовала отчёт по национальным проектам – и теперь можно считать, что вполне официально обозначено: все эти планы в своё время были «нарисованы» явно без намерения их реализовать – изготовили чисто формальную имитацию плана. А Кудрин своим отчётом неожиданно показал, что национальные проекты даже просто в принципе невозможно исполнить, и тем самым все разоблачил. В общем-то, об этом говорилось изначально, но теперь есть официальное доказательство: целое государственное учреждение обосновало это заключение.

А инициатором-то этих проектов был Путин! Это от его имени всё писалось и потом выставлялось на всеобщее обозрение – собственно, сам Путин и представил эти проекты публике. И вот теперь оказывается, что это он с самого начала обманывал, создавал лишь видимость деятельности на благо страны, а по-настоящему планировал то, что выгодно ему и его окружению, и невыгодно всем остальным.

И как не вовремя для Путина опубликован этот доклад! Ну, как специально! Прямо ещё один удар в спину. Мало того, что он показывает, что «война» между условным либералами во власти и силовиками всё-таки ещё не закончена – он подчёркивает шаткость положения Путина, поскольку «либералы» не боятся наносить удары прямо по нему.

Но главное в том, что это разоблачение ещё раз показывает, что все эти реформы на самом деле – показуха, и ожидать от них изменений к лучшему не стоит. И то же самое относится к затеянным изменениям конституции и системы управления страной в целом. Страна нереформируема, система управления улучшена быть не может, не говоря о том, что никто и не собирается её улучшать. Всё, что сейчас наверху происходит, нацелено на решение только сиюминутных задач и непригодно стратегически. Происходящее – это скорей признак приближения конца вертикали, вся конструкция уже мелко дребезжит и шатается. Скоро она начнёт осыпаться.

Челябинск, Сергей Ясинский

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