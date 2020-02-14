Самые крутые слухи недели: и ты тоже

Опасности кумовства

Говорят, финансовый скандал в челябинской больнице №5 может выйти боком для вице-губернатора Гехт. Главврач больницы Олег Гришанков, чьи заявления о нехватке средстви сокращении персонала и жалованья медикам вынужден был микшировать региональный минздрав – из ближнего, давнего, семейного круга Гехт. Более того, с тех пор как она стала влиятельным членом менеджерской команды нынешнего губернатора, она не раз пыталась продвинуть Гришанкова вверх по карьерной лестнице. И это, разумеется, помнят помощники Текслера, да и он сам.

Гришанкова даже продолжали рассматривать как одну из кандидатур на замену главврача областной больницы Альтмана. И тут такой неприятный инцидент, да еще на фоне скандалов с травматологами, «Скорой» и прочими медицинскими демаршами. Учитывая и другие кадровые просчеты, губернатор, как говорят, страшно раздражен. Вплоть до возможности рокировки – Гехт на место Буториной (она одно из февральских разочарований Текслера), со смещением последней на позиции замминсоца.

Кто на новенького

А заменит Гехт, как предполагают некоторые источники, Агата Ткачева. Она все больше и больше нравится своим оптимизмом и энергичной самоуверенностью (на фоне вялости прочих исполнительниц) главе региона. Кроме того, как говорят, вице-губернатор Мамин не вполне доволен тем, что на ЧО ФОМС с его огромным бюджетом команда Текслера посадила не «своего» экономиста, а пролоббированную Христенко местную «докторшу».

Впрочем, как говорят, Ткачева может заменить и недавно назначенного главу минздрава – новенький министр так же не вполне устраивает губернатора слишком осторожной позицией и нежеланием брать удар на себя в нынешний острый «коронавирусный», к тому же протестный (со стороны медиков) момент.

А Агата Геннадьевна, как говорят, воспринимается губернатором именно как командный игрок.

Новенький, он же – старенький

И все большим уважением у Текслера начинает пользоваться Михаил Вербитский, недавно ставший главврачом третьей областной. По слухам, не только благодаря тут же развернувшемуся строительству и вообще апгрейду этого лечучреждения. Говорят, Вербитский предложил свою частную медицинскую и косметологическую практику под базовые аналогичные интересы первой леди региона. Поэтому Вербитский впоследствии также может сменить – и Альтмана, и министра здравоохранения, или вернуться к рулю ЧО ФОМС, но уже не как «местный» или переходящий вымпел другой административной команды, а как «свой» человек при большом бюджетном кошельке.

Трое в лодке

Говорят, губернатор Текслер всерьез (как когда-то Сумин) намерен создать карманное ЗакСо. В ЕР он вступать не собирается, но «лицом» поработать готов. И не факт, что в компании с Мякушем. Впрочем, карманное значит в данном случае не столько из «своих» кадров, сколько из представителей интересных ему по разным причинам промышленных предприятий.

Одно лицо

Говорят, местные социологи выяснили природу симпатии к Текслеру группы (и немалочисленной) довольно продвинутых южноуральцев среднего, образно говоря, возраста (преимущественно мужчин). К их удивлению, природа оказалась музыкальной – сверстники Текслера увидели в нем сходство с Боно из группы U2 (когда последний надел не только шляпу, но и очки в клипе на вещичку «Sweetest Thing»).

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