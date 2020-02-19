Самые крутые слухи недели: тени прошлого

Ищут…

Говорят, история с отставкой омбудсмена Шарпилова, «анонсированная» в соцсетях (на личной странице) Гехт страшно раздражает водевильностью ситуации губернатора. Поэтому он уже не только с пристрастием смотрит резюме потенциальных защитников прав южноуральцев, но и всерьез задумался о смене Ирины Альфредовны на

какую-нибудь более внятную и ответственную фигуру.

Фавориткой по-прежнему является Агата Ткачева, недавно переведенная из челябинской больницы руководить ЧО ФОМС, но прошел еще более интересный слушок, что сменить Гехт может либо Вадим Евдокимов (он симпатичен доверенным людям Текслера), либо – бывший ректор ЧелГУ Диана Циринг. Некие лоббисты Циринг устроили ей смотрины у губернатора, и последнему, она, якобы, понравилась. Он, цитируем источник, «уловил в ней энергетику», схожую с энергетикой дамы губернаторского сердца.

На безрыбье

Говорят, на должность омбудсмена рассматривают массу кандидатур – от руководителя «Время Че» Феликса Панова до апологета Петра Сумина – журналиста Айвара Валеева.

В одну воду дважды

Говорят, безобразия с недостроенным стрельбищем имени Ишмуратовой и проблемы с «саммитными» проектами Дубровского вынуждают местные власти просить помощи из Москвы. По слухам, некоторыми (самыми важными) объектами уже по весне может заняться Евгений Рогоза – ныне один из главных топ-менеджеров Роскомоса, возглавляющий дирекцию по строительству космодрома « Восточный».

Учитывая, что тысячи магнитогорцев и челябинцев, живущие в домах «Монолита» Рогозы с особым чувством вспоминают «этого рыжего», называя его строительным Чубайсом – у них и в полу «ямы», и потолочные блоки ходуном ходят, нетрудно вообразить, какие шедевры его кадры возведут к саммитам.

Раз – Панов, два – Панов

Но это еще что. Судачат, что в регион (точнее, в его строительный бизнес) возвращается, уже почти уладив свои дела со следственными органами, Валерий Панов – бывший госдеп, бывший президент ПРОМАСС. У него есть желание довести до ума Златоустовский биатлонный проект, расширить горнолыжный кластер горнозаводской зоны и заняться некоторыми (бывшими « Никитинскими») объектами, что обязательно нужно построить к проведению части саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.

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