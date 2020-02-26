Ненадлежащее лечение. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В новом выпуске спецпроекта РИА «Новый День» «Политика для чайников» экономист Сергей Ясинский анализирует планы Кремля по преобразованию страны.

В январском послании Федеральному собранию президент РФ дал определение цели текущих преобразований:

«Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества».

Сама по себе формулировка ничего нового не несёт, но демонстрирует, что в Кремле понимают ситуацию, в которой находятся (а именно, что деваться некуда, нужно окапываться здесь – в России), и собираются заняться укреплением своего положения. И хотя во фразе речь идёт о России, можно не сомневаться, имеется в виду положение именно правящей верхушки и правящего слоя. А страна для них – только строительный материал, как это впрочем, всегда и было. Ну, и, конечно, при таком отношении возникновение нынешней ситуации было только вопросом времени. За двадцать лет страна дошла до такого состояния, когда уже срочно нужно думать о безопасности. При этом ключ от проблемы безопасности находится внутри страны.

России извне никто не угрожает, как не угрожал все эти годы. Опасность может существовать только для Кремля, для руководства РФ – и именно в связи с их внешней политикой. Что предполагает: поскольку они сами являются причиной этой угрозы, то сами же могут и решить эту проблему, просто изменив свою внешнюю политику. И, собственно, усилия лидеров других государств направлены именно на попытку поменять внешнюю политику России, а не на захват России или что-то подобное, как иногда утверждают российские пропагандисты. Но все их усилия до сих пор игнорировались, и Кремль продолжал делать то, что запланировал, пока ситуация не стала для него критической или близкой к тому.

Западные государства своевременно оценили возможные угрозы и приняли меры, в результате которых эти угрозы были купированы.

Когда-то президент России во всеуслышание заявлял о создании «энергетической сверхдержавы» и о стремлении превратить поставки нефти и газа в Европу в своё политическое оружие, средство давления на другие страны. Его услышали, и с тех пор ситуация изменилась принципиально, поэтому теперь он не сможет повторить свои слова: это уже абсолютно неактуально, опасность для Европы ликвидирована. Нефтегазовый рынок в Европе расширяется, и теперь никто не может там диктовать какие-либо условия, даже по цене, а не то что политические. Вдобавок Россия выдавливается с европейского рынка и остаётся вообще ни с чем.

И, поскольку, кроме европейского, никаких других богатых рынков поблизости нет, экономическое положение РФ резко ухудшается. Заменить Европу не может ни Турция (которая к тому же и не хочет), ни Китай (тем более – сейчас, из-за своего вируса переживающий спад производства). Собственного производства в России практически не осталось – по крайне мере такого, продукция которого ценится на международном рынке, поэтому своё положение Кремль должен оценивать как угрожающее. И это придаёт правдоподобие его озабоченности состоянием страны в последнее время.

Однако то, что они понимают опасность своего положения, не гарантирует того, что они способны его изменить. Что они собираются делать? Всем в принципе понятно, что для улучшения ситуации нужно поднимать экономику. И что верхи планируют в связи с этим? А ничего серьёзного. Ни одного толкового плана обществу не представлено.

Есть национальные проекты, но с их помощью нельзя достичь поставленных целей: медицина, образование, дороги, конечно, нужны, но проблема в том, что они не создают непосредственно прибыль, и драйвером развития быть не могут. Жильё, как и вообще строительные объекты – хороший товар в развитой экономике, а не в убитой: чтобы купить, нужны деньги. А у нас даже магазины пустые – нет покупателей. У людей нет денег.

И так далее. Все цели этой программы способны только поглощать любое количество денег, но не способны генерировать прибыль. Поэтому рассчитывать на них как на основу для подъёма экономики нельзя. А ничего другого власть не планирует, никаких альтернативных вариантов на случай, если этот план не сработает, у неё нет, и, похоже, она не собирается их создавать. Ну, так значит, основная идея под всем этим была не развитие экономики, а что-то иное, и в связи с последними событиями ничего в этой идее не поменялось.

Мы сейчас видим шевеление в основном в политической сфере жизни Кремля. Экономикой как бы занимается новый премьер, но пока непонятно, что он делает. Сейчас у него, видимо, демонстрационный период, когда он показывает себя с наилучших ракурсов, пытаясь заручиться поддержкой общества. Что будет потом, неизвестно, но планов развития он не предъявлял, и даже всё время заявляет о необходимости сосредоточиться на национальных проектах. И если так, то перемен к лучшему ждать не приходится.

А укрепления положения Кремль рассчитывает достичь конституционными изменениями: превратить страну в «осаждённую крепость» он может, отменив приоритет международного права – этим он поставит себя вне закона в мировом масштабе, и, наверное, именно это, по его мнению, будет прочной, надёжной системой, гарантирующей России независимость и суверенитет. На самом деле, он возведёт беззаконие в ранг высшей силы, а руководство страны превратит в подобие бога. Ну, и, конечно, внешняя изоляция со стороны других стран ему будет гарантирована.

Вторая часть цели – создание внутри страны гибкой, легко меняющейся системы – означает полную свободу рук после отмены для себя любых ограничений – издание и изменение любых законов в любой момент, когда понадобится. Свобода действия и бездействия – чтобы больше не нужно было лавировать между законами, инстанциями, процедурами и т.п. Что хочу, то и ворочу.

Формально, сделать это они могут, и, скорей всего, сделают – поправки, развязывающие руководству страны руки, не мытьём так катанием, будут приняты. Но что это изменит по существу? Решит ли какие-то проблемы, поднимет экономику, создаст хотя бы новые возможности для этого? Нет. Всё, что возникнет в результате, – появятся новые возможности уклонения руководства от ответственности.

Но ведь это лишь формальный выход. По новой «бумажке» (конституции) руководство страны может обладать хоть абсолютной властью – в реальности всё будет решать количество и качество его ресурсов. А ресурсы – их создание, накопление, правильное использование – это уже экономика, не политика. А вот тут мы не умеем. Вот тут-то у нас как раз и проблемы. И, в сущности, абсолютно все существующие проблемы российской власти именно отсюда – из неумения.

Режим, у которого нет или недостаточно ресурсов – это слабый режим. И он может создать только слабое государство. То есть неспособное эффективно справляться с возникающими задачами. В том числе, с проблемами, грозящими режиму гибелью. Проблемы возникают, количество их растёт, власть их решить не может – они её ослабляют, и это как смертельная болезнь, изнашивающая организм.

То, что смертельно больной человек выписывает себе документ, которым определяет себя самым сильным, могущественным и здоровым на Земле, не производит на болезнь никакого впечатления. Она продолжает его убивать. Больному требуется лечение, но он категорически отказывается, потому что считает себя сильней болезни – что доказывает подписанным им документом. Надо ли объяснять, чем это закончится?

Челябинск, Сергей Ясинский

Челябинск. Другие новости 25.02.20

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