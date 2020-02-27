Самые крутые слухи недели: здоровьем слаб, так и духом не герой

Все страньше и страньше

Говорят, что мэр Челябинска Котова, продолжает превращать городскую исполнительную власть (в той части, в которой вольна, а не зависит «целиком, полностью, безвозвратно» от команды Текслера) в бабье царство. Не успели еще сплетники отчесать языками по поводу свеженького назначения подружки НП в мэрии, как на подходе еще один кадровый фем-ход: на многострадальное агентство инвестиционного развития Наталья Петровна лоббирует бывшую коллегу Елену Мурзину. Особенно прохладно восприняли эту новость бизнесмены – память о полезности этой эконом-дамы на всех предыдущих постах еще жива.

В тренде

Говорят, что министра регионального спорта, об отставке которого уже давно говорят, сменит бывший замминистра этого министерства, действующий директор центра по олимпийской подготовке дзюдо Олег Мухамедзянов. Со стороны новенькой региональной власти это, конечно, политически грамотный ход. Однако ситуацию с недостроями и долгостроями даже такому чиновнику не помогут враз решить его влиятельные «братья по татами».

О, сколько их упало в эту бездну!

Говорят, что экс-мэр Елистратов по весне выйдет на работу в службу безопасности одной очень влиятельной корпорации, расширяющей свое влияние на Южном Урале. Говорят, бывший шеф – Борис Александрович похлопотал (чуть ли не лично – по ватсапу – звонил основному акционеру из страны на букву Ш, где много озер и, ах, чистый воздух).

Нервы подлечить

Впрочем, пока Владимир Алексеевич поправляет здоровье в Карловых Варах. Говорят, на пару со своим давним товарищем по чиновному прошлому у Петра Сумина – Андреем Косиловым. Который, говорят, сильно расстроен напором конкурентов, «отжимающих» у него практически весь агробизнес.

«Заболел. Болезнью»

Говорят, директор миасского ГРЦ Владимир Дегтярь, насмерть перепуганный очередными арестами и «закрытиями» в доверенном ему ракетном хозяйстве, срочно и внезапно – еще в день задержания бывшего директора ММЗ Андрея Юрчикова – улетел в столицу. Наблюдатели вспомнили, что аналогично Дегтярь поступил и во время «первой серии» облав на военных заказчиков (недавно получивших реальные сроки в 4 и 5 лет). Из столицы он прямиком и надолго лег тогда в 3-ю областную больницу, где главврачом был еще Олег Маханьков. Теперь в 3-ю – к Вербитскому – Дегтярю не сунуться: просить некому, тогда-то сын Маханькова – глава одной из миасских больниц, вроде бы, похлопотал, а теперь и Маханьков-мл. отставлен. Поэтом, по протекции бывших челябинских чиновников и референтуры Рогозина, Дегтяря «уложили» в кремлевскую больницу – до урегулирования опасной ситуации.

Думает о сделке

Меж тем, освобожденный от нахождения в СИЗО Юрчиков до конца этой недели должен решить: сотрудничает он со следствием или нет. В случае отказа, он будет отрправлен под стражу, несмотря на пока сохраненный им статус «почетного гражданина Миасса».

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