В Челябинске официально зарегистрированы четыре случая заболевания коронавирусом

В Челябинске официально зарегистрированы четыре случая коронавируса нового типа. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», диагноз подтвержден у мужчины, вернувшегося 8 марта из Италии, но госпитализированного только через 12 дней, его жены, дочери и матери.

Возраст пожилой женщины не уточняется, но отмечается, что состояние всех четверых удовлетворительное.

Напомним, положительные результаты дали анализы еще трех челябинцев: сотрудницы заболевшего мужчины, а также у двух человек, вернувшихся из Великобритании и Чехии. По ним вердикт новосибирской лаборатории пока не сообщается.

В целом, на сегодняшний день в Челябинской области зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

По словам Гехт, сегодня к вечеру регион получит тест-системы и начнет тестировать в аэропорту всех, прилетающих из-за рубежа.

Для предупреждения распространения инфекции решается вопрос о закрытии всех кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов и других увеселительных заведений. В Челябинске их могут закрыть с 26 марта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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