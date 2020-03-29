Пять городов Казахстана закрывают на карантин

Еще пять городов Казахстана закрывают на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в стране на сегодняшний день подтвержден 251 случай инфицирования. 1 человек умер.

Для предупреждения распространения инфекции с 19 марта введен карантин в столице и Алма-Ате. Теперь жесткие ограничительные меры вводит администрация Карагандинской области, где зафиксировано 7 случаев заболевания.

С 30 марта на карантин закрываются Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай.

Нур-Султан, Игорь Юров

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