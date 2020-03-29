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Воскресенье, 29 марта 2020, 15:01 мск

Новости Челябинск

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Пять городов Казахстана закрывают на карантин

Еще пять городов Казахстана закрывают на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в стране на сегодняшний день подтвержден 251 случай инфицирования. 1 человек умер.

Для предупреждения распространения инфекции с 19 марта введен карантин в столице и Алма-Ате. Теперь жесткие ограничительные меры вводит администрация Карагандинской области, где зафиксировано 7 случаев заболевания.

С 30 марта на карантин закрываются Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай.

Нур-Султан, Игорь Юров

Нур-Султан. Другие новости 29.03.20

В Челябинск прилетели 260 человек из Таиланда. / Коронавирус подтвержден еще у трех южноуральцев. / Южноуральцы, инфицированные коронавирусом, отправились торговать в соседний регион. Читать дальше

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