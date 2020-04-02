Самые крутые слухи недели: муки выбора

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Нет, речь идет не об английских «Кулибиных», что скопировали китайские технологии и за три дня сделали кучу дополнительных фильтров к своим аппаратам ИВЛ, позволив таким образом подключить к каждой установке искусственной вентиляции легких еще нескольких человек. Речь – о челябинских пенсионерках, которых запугали все, кто мог: от самоизолировавшегося президента до «жесткокарантинного» Текслера. Запугали, а спиртовых спреев и салфеток, медицинских масок не предоставили.

И вот несколько бывших училок достали из сундуков гэдээровские марлевые рубашки мужей и сыновей, югославские марлевые платья (свои и дочек), сарафаны и майки из того же материала, сшитые собственноручно – так сказать винтаж из 80-х годов прошлого века; распороли, постирали, и нашили масок – себе и родным. И даже пропитали их спиртом (у одной из товарок от мужа – фельдшера, говорят, осталась канистра медицинского спирта). А потом стали раздавать знакомым и соседям, многие из которых предложили бабулькам денежку за их компетенции и сообразительность (сами они раздавали свои творения безвозмездно).

Мистер и миссис Икс

Еще креативнее подошли к созданию такого дефицита, как медицинские маски, бывшие хористы и танцовщики челябинской оперы – тоже глубокие пенсионеры. У одного из их заслуженных коллег на чердаке дачи хранился аж с 1970-х огромный кусок лилового бархата – от занавеса, что меняли на сцене. И оперные решили сделать из него кучу масок, совместив медицинский фасон с театральным – нечто вроде венецианской маски с глухим антиинфекционным низом. Правда, оказалось, что занавес был пропитан неким антипожарным средством, поэтому перед тем как его пустить в дело, кустки бархата довольно долго вымачивалаи в воде, а потом стирали. Но – вот качество ткани было в прошлом веке! – ткань не вышаркалась от стирок и дезинфекции. И даже не выцвела. Так что с помощью пенсов – бутафоров артистичные старушки скроили и сшили улетные маски. Да еще и сделали в них из хлопковых и льняных тряпочек угольные фильтры – растолкли аптечные таблетки и насыпали их между двумя слоями ткани. И вшили готовые фильтры в бархатные « модели».

Еще один вариант масок изобрели городские модницы – шьют из своих шейных шелковых платков, а потом ежедневно дезинфицируют и пропаривают.

Под шумок

Пока исполнительная власть региона отложила ввиду коронавируса возню с формированием ЗакСо, подсуетился спикер Мякуш, успев согласовать еще до объявленных каникул = карантина пролонгирование своего мандата от партии власти и согласовав несколько «своих» кандидатур в будущий региональный парламент.

«Муля, не нервируй меня…»

Говорят, менеджеры и собственники металлургических предприятий крайне раздраженно восприняли проверки Росгвардии, что отлавливала по городу их сотрудников – работников предприятий непрерывного цикла. Просто потому, что выдача дополнительных справок для «контролеров» на многотысячных предприятиях – это вообще – то весьма трудоемкая задача и для ЧТПЗ, и для ж/д, и для ЧЭМК с электроцинковым…

«Нас обманывают»

Карантин, введенный губернатором Текслером при столь незначительных цифрах зараженных коронавирусом и «подозреваемых» в инфицировании, вызвал у части населения интерпретацию в духе «теории заговора»: «он не мог ввести жесткий карантин из-за 20 или 25 человек, нас обманывают, цифры гораздо выше…» И далее сплетни множатся и обрастают катастрофическими подробностями по нарастающей, как в глухом телефоне.

Нервическое

Говорят, что сам губернатор пребывает «не в духе», то ли копируя своего руководителя, то ли из-за недовольства Кремля таким большим количеством его подчиненных, рванувших за границу после призыва федеральных властей «не делать этого».

Кроме того, он, как сообщают инсайдеры, крайне озабочен тем, что должен взять на себя все последствия для экономики региона, что будут вызваны карантином. И, якобы, денно и нощно советуется с экспертами и окружением – насколько можно все «запретить», чтобы после отмены этих мер не было катастрофического роста безработицы и криминализации региона. Поскольку все предлагают ему разные сценарии выбора – от собянинского харда до здравомыслящего «шведского» – малоопытный региональный топ-менеджер в унынии и мечется в поисках выбора по принципу «и рыбку съесть…» Пока, как говорят, инсайдеры, он хочет следовать методе не столичного мэра, а свердловских соседей.

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