Самые крутые слухи недели: возвращение невозвращенцев

Тенденция

Говорят, что задержание строительного замминистра региона – не последнее в череде «тематических» расследований относительно несданных спортивных объектов и канувших в небытие бюджетных средств. Так, уже началась проверка по строительству ФОКа в Кусе. «Ожидают» неприятных сюрпризов по отдельным персоналиям в минспорта. А еще, шепчут инсайдеры, начинается масшабная проверка минимущества. Не выходит из правоохранительного поля зрения и региональный минкульт. По этой «зачистке», судачат чиновники, губернатор уже в мае проведет ряд новых назначений.

Sale

Говорят, челябинский предприниматель и депутат ЗакСо Константин Захаров, по разным причинам (в том числе, и потому, что не попал в обойму Текслера), собирается покинуть не только Челябинск, но и вообще Россию. Поэтому, якобы, продает свои активы на Урале (из них наиболее крупный – акции «Теплоприбора») и переезжает в Канаду.

Смена ПМЖ

Говорят, что на фоне итальянских событий, и олигарх Аристов решил на старости лет обосноваться не в Тоскане, и не на Лазурном берегу, и не в Испании (в этих странах у него полно недвижимости), а в Германии. Одна из причин – немецкая медицина.

Трошки на старость

Кроме того, как говорят, на фоне кризисных и эпидемиологических неприятностей, Аристов и его основной партнер решили изменить условия своего моратория по непродаже активов в течение пятилетки, и таки выставить на торги свои бизнесы. Говорят, основными покупателями могут стать топ-менеджеры предприятий олигархов и их уральские коллеги – металлурги.

Однако

Инсайдеры приволокли из столицы шальную новость: после карантина Кремль планирует индульгенции многим предпринимателям, скрывающимся (и давно) в Европе, от отечественного правосудия. В их числе, якобы, Михаил Юревич и Валерий Панов. О сыне и отце Дубровских речи не идет: как говорится, «свежо предание». Все дела по ним и прочим « магнитогорским» будут продолжены.

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