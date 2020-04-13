Правительство Челябинской области принимает противоречивые решения: открывает парикмахерские и «закрывает» прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга

Общее число заболевших коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 45.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние сутки инфекция подтверждена еще у трех южноуральцев. Кроме того, зафиксировано 3 первичных положительных анализов. Всего подтверждения из новосибирской лаборатории «Вектор» ожидают 9 человек.

По словам губернатора Алексей Текслера, в сложившейся ситуации основания для ослабления режима самоизоляции нет, после 19 апреля могут быть введены спецпропуска.

Однако с сегодняшнего дня открываются парикмахерские и другие предприятия бытового обслуживания, а также магазины для садоводов. Последним, кстати, разрешено переехать на дачу или в садовые домки и самоизолироваться там. Вариант неоднозначный, так как расположенные рядом с СНТ магазины далеко не всегда могут обеспечить всеми необходимыми продуктами и, тем более, обеспечить социальную дистанцию между покупателями.

При этом для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга любыми видами транспорта вводятся меры изоляции аналогичные тем, что предусмотрены для вернувшихся из-за рубежа: прибыв на Южный Урал они должны сразу же сообщить о себе на горячую линию Роспотребнадзора и выдержать двухдневный карантин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.04.20

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