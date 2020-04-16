Самые крутые слухи недели: неведома зверушка

Депутатов будут считать, как и цыплят

Несмотря на появившиеся слухи о переносе выборов в южноуральский парламент на декабрь, губернатор настаивает на сохранении сентябрьской даты. Как полагают инсайдеры, он не уверен, что до декабря удастся радикально (или вообще хоть сколько-нибудь) поднять рейтинг местного отделения ЕР, кроме того, считает, что выборам лучше состояться на фоне празднования перенесенного на осень юбилейного 9 мая.

Пока с Текслером солидарны и в администрации президента (речь идет о ближайшем окружении Кириенко и о самом «Владиленовиче», которому с некоторых пор стал нравиться своей манерой поведения и социальной ориентированностью челябинский губернатор).

«…вышел из доверия»

Из других инициатив относительно формирования будущего состава ЗакСо можно говорить о смелом, пока обсуждаемом только среди самых доверенных лиц губернатора желании АТ сделать первым замом спикера парламента представителя «оппозиционной» партии Ольгу Мухометьярову (говорят, с тех пор как Мухометьярова единственная из народных избранников воспротивилась кандидатуре уже бывшего омбудсмена Шарпилова – и оказалась права- она стала интересна главе региона). И о его стремлении ослабить позиции в ЗакСо группы Аристова. Связано это с уже возбужденной уголовкой в отношении актива госдепа Барышева, занимавшегося ремонтом подземных переходов в областном центре, и материалами по проверки деятельности другого «члена» калининской семьи, бывшего главврача больницы «Скорой помощи», что уже на следующей неделе могут стать основой весьма неприятного «медицинского» уголовного дела. Заменят «калининских» кандидаты от ЧТПЗ и РМК.

Коронавирусный синдром

История с «бесконтактным» заражением ковидом -19 текслеровского помощника по СМИ Зюся на самом деле грозит неприятностями его шефу, как, впрочем, и истории с другими чиновниками – подчиненными Текслера, что в марте решили попутешествовать по заразной Европе.

Во-первых, ситуацию по чиновной дисциплине и заболеваемости мониторят в столице, и не только на Старой площади. Во-вторых, контролирующие структуры не верят в искренность заболевшего и вовсю ищут заразившее пресс-секретаря контактное лицо. В этой ситуации примером (в администрации Текслера) для всеобщего подражания стал финансовый министр южноуральского правительства Андрей Пшеницын. Что и сам с утра до вечера упакован чуть проще «Путина в Коммунарке». И всех сотрудников проверил на вирус, и дезинфицирует площади вверенного ему министерства в лучших мировых эпидемиологических традициях.

Питомцы – антидепрессанты

Говорят, что в ситуации карантина многие челябинцы завели себе домашних питомцев. Взяли щенка – котенка с улицы или у знакомых, где появились зоомладенцы. Купили черепашку, декоративную крыску – чебурашку Дамбо, ежика – «пигмея», шиншиллу, кролика – карлика Рекса и даже мини – лисичку Фенек. Очень популярны морские свинки и есть даже оригиналы, что стали разводить червей – зофобосов и банановых сверчков. Востребованы и легко приручаемые хамелеоны, и абсолютно автономные гекконы. Видимо, так сказывается в период биологической угрозы для вида хомо сапиенс связь со всей остальной матушкой – природой.

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