Самые крутые слухи недели: долетались

Свежая кровь

Говорят, что еще до Дня России – 12 июня – регионального министра спорта Леонида Одера сменит его свежеиспеченный первый зам Максим Соколов.

Министр Тупикин – ровно по тому же сценарию, что и чиновный «патриарх» Климов, –уйдет на заслуженный отдых. А его министерство – в целях оптимизации (нового после вирусного тренда) могут объединить с дорстроем во главе с нынешним замом министра дорожного строительства и транспорта Станиславом Харченко.

Впрочем, не исключено, что вместо Харченко Текслер «уговорит» на эту должность своего московского приятеля-строителя.

Есть еще третья версия по совмещенному министерству, призванного стать одним из реперных для нынешнего губернатора, по которой кандидатурой на министерский пост называют сына Евгения Рогозы – бывшего челябинского, ныне «космического» строителя. Относительно Рогозы и его клана некоторые эксперты предупреждают Текслера: с качеством строительства объектов, возводимых их подразделениями, все неоднозначно, и называют ряд одиозных строений в Сочи и Владивостоке.

Толерантненько

Говорят, команда Текслера нашла «удобный» выход из ситуации, когда всех южноуральских мэров, давно «намеченных» для замены, уберут без всяких скандалов и громких отставок – их по линии главной партии (а некоторых – по договоренности с остальными) «двинут» в ЗакСо. Так губернатор решит проблему по некоторому обновлению и омоложению парламента.

Кроме того, его советники считают, что бывшие мэры станут депутатами точно не хуже нынешних – даже самые проблемные или бестолковые хорошо осведомлены о проблемах территорий.

Бумеранг

Говорят, что «уголовка» по делу о хищении бюджетных денег при строительстве любимого детища бывшего челябинского губернатора Дубровского – т.н. «Крыльев» (конгресс-холла на реке Миасс) грозит-таки и самому экс-главе региона, и целому ряду его родственников – в том числе и тем, кто составлял фиктивную документацию или поставлял бетон дешевых, а не указанных в смете «элитных» марок.

«В час нужды…»

Говорят, сейчас многие випы обещают варианты долговременной благотворительности самым разным категориям.

Первая леди региона, якобы, хочет создать фонд поддержки для мам, в одиночку воспитывающих детей. Экс-первый-вице-губернатор Андрей Косилов обещает финансово поддержать танцовщиков и музыкантов челябинской оперы. Экс-губернатор Михаил Юревич намерен создать (через свою бывшую пиарщицу) на Южном Урале «Фонд поддержки родителей детей с задержкой умственного развития». Пока еще спикер ЗакСО Владимир Мякуш подсчитывает, скольким детям он может оплатить учебы в местных школах искусств – музыкальных, художественных, киношных. Помощь малоимущим избирателям собирается (в бОльшем, чем до ковилда, режиме) оказывать Валерий Гартунг. О намерении поддержать спортивные школы заявляют отец и сын Вайнштейны. Дополнительную (кроме своих обычных обязательств) поддержку домам сирот сулит Михаил Вербитский.

Во что выльются благие намерения – поглядим.

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