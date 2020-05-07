Самые крутые слухи недели: иногда они возвращаются всегда

Второе пришествие

Говорят, новым министром общественной безопасности может стать не слишком красиво «отставленный» зам Дубровского Евгений Савченко. Несработавшийся в свое время с Олегом Климовым, но не сумевший перетянуть на свою сторону губернатора, решившего (по совету своего старого товарища и тогдашнего мэра Че Евгения Тефтелева, который, в свою очередь был закадычным товарищем Климова) поддержать в чиновном конфликте

«старую гвардию». Говорят, Савченко казался Дубровскому слишком открытым и независимым.

По слухам, за Савченко перед новым губернатором похлопотали некоторые из ветеранов – силовиков, что сейчас работают на олигарха Аристова. И сам он некоторое время назад, через бывшего коллегу Сушкова, вышел на контакт с Текслером и завязал с ним активный коннект в соцсетях.

Старый конь борозды не портит

Говорят, себе в команду, кроме некоторых проверенных кадров и рекомендованных отставников – чекистов, Савченко намерен пригласить бывшего прокурора региона, нынешнего депутата ЗакСо Анатолия Брагина ( как человека близкого к основному акционеру ММК) и бывшего зама Брагина – Павла Чеурина, который сейчас руководит контрольно-ревизионным управлением мэрии Че.

Второе пришествие – 2

Говорят, после коронавирусной истории, Текслер, исходя из сложности экономической ситуации, намерен провести некие рокировки и новые назначения в своей команде. Одним из тех, кому поручат найти нетривиальные ходы для перезагрузки некоторых проектов (например, туристического кластера), якобы будет Алексей Овакимян, восемь лет назад покинувший безумную подводную лодку Юревича по своему собственному желанию, будучи одним из немногих вице- губернаторов, что предпочел предпринимательскую свободу и инициативу чиновным привилегиям.

Возглавит ли Овакимян Минэкономики, и или станет замом по спецпроектам – пока неясно. Если верить слухам, предложил его в качестве эффективного антикризисного топ-менеджера его бывший коллега Андрей Пшеницын. Кстати, Пшеницына, если верить сплетникам, тоже ожидает повышение, как только «чума» отступит.

Ой!

Говорят, из далекой «Неметчины» на губернатора Текслера вышел через местных посредников в лице Аристова и К бизнесмен Валерий Панов – скандально известный бывший госдеп и внешний управляющий УралАЗа. Если коротко, Панов предлагает свои услуги (и капиталы) по развитию тургоякской курортной и туристической зоны, которая после истории с пандемией коронавируса станет много привлекательнее и для уральцев, и вообще для россиян, ввиду сложностей с заграничными путешествиями, которые невозможно разрешить быстро. Зато можно использовать этот шанс для развития местного туризма. Вроде бы, губернатора это предложение сильно заинтересовало.

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