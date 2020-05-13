В Челябинске пытались привлечь сибиряка к ответственности за нарушение карантина – не получилось

В Челябинске пытались незаконно привлечь к ответственности жителя Омска за нарушение режима самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина приехал в трехдневную командировку. У него были и приказ работодателя о направлении в служебную поездку, и договор о выполнении работ, и гарантийное письмо о необходимости выполнения срочных работ, и приказ директора о выполнении срочных производственных работ на объектах.

Во время встречи с патрулем омич как раз направлялся на объект. Но сотрудники полиции сочли его доводы не убедительными и привлекли его к административной ответственности за то, что он необоснованно покинул место проживания в Омске и продолжил нарушать режим повышенной готовности в Челябинске.

Советский районный суд с позицией полиции не согласился. «Деятельность организации, с которой сотрудничал омич, в соответствии с распоряжением правительства не была приостановлена, у мужчины были все документы, подтверждающие обоснованность нарушения режима самоизоляции, – пояснили в суде. – В связи с этим в действиях мужчины отсутствовал состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Дело об административном правонарушении в отношении жителя Омска прекращено».

Челябинск, Павел Зварзин

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