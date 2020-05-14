Самые крутые слухи недели: не только можно, но и нельзя

Чудеса арифметики

Одни инсайдеры говорят, что резкий рост «ковидных» больных, что демонстрирует Южный Урал в последние дни, вопреки « арифметике» Голиковой, связан с тем, что таким образом «улучшают» свою статистику северные регионы, куда масса жителей ЧО традиционно уезжает на заработки так называемым «вахтовым методом». Мол, сейчас в ЧО вахтовиков привезли целыми самолетами – здоровых вместе с больными и «подозреваемыми» в инфицировании

Другие же источники связывают это не только с решением «северных» властей отправить вахтовиков в более теплые районы их проживания (и лечения), в том числе, и по причине (озвученной рядом эпидемиологов), что, дескать, пресловутый коронавирус менее живуч в тепле. А с тем, что нефтяные компании частично свернули работу и перестали нуждаться в части вахтовиков, и с тем, что просто закончился срок очередной вахты наемных специалистов в различных сферах северной экономики. А кормить за свой счет эксплуататоры «народного достояния» никого не намерены.

Как заработать?!

Этот вопрос все актуальнее для многих южноуральцев. В основном, конечно, тех, кто потерял в период пандемии работу или полагает, что скоро это случится с ними.

Многие приходят к выводу, что в регионе искать нечего, и предполагают завербоваться на север (парикмахеры, журналисты, сварщики, строители, силовики и даже врачи – эти уже давно «пачками» мигрируют с Урала в Тюмень и ХМАО). И лишь очень немногие рассматривают как потенциальную территорию эмиграции Краснодарский край. Молодежь, которая раньше фифти – фифти делила свои симпатии между российскими столицами и Европой – Америкой, теперь полагает, что после пандемии будет легко ( и проще, чем до пандемии) найти неквалифицированную (физическую) работу за границей. В российские же столицы теперь не хочет никто – мол, в случае форс-мажора европейцы или американцы за бортом не оставят (накормят и предоставят крышу над головой), а вот «наши» власти – легко…

Психологический бум

Зато, рассказывают инсайдеры из соответствующих кругов, у челябинских психологов сейчас как никогда «удачное» время. Популярны и онлайн – консультации по скайпу, и даже телефонные «сеансы» терапии. К врачам – неврологам не попасть, а люди, особенно одинокие или с невротическими проблемами, чувствуют себя в нынешней ситуации крайне дискомфортно. Поэтому некоторые отдают буквально последние деньги (благо очной встречи для этого не требуется) за совет специалиста, иногда – просто за разговор.

И многие вузовские преподаватели отмечают, что ведут со студентами или коллегами, тяжело переносящими социальную изоляцию и новые правила учебы – работы – общения, не только «тематические» беседы, но и «душевные».

Рабочая самоизоляция

Говорят, в администрации Текслера некий раздрай: часть соратников (Котова, Гехт, Пшеницын) говорят о том, что режим масок и самоизоляции нужно реально продлить до лета, чтобы избежать самого неблагоприятного развития коронавирусной эпидемии. Другая часть (Мамин и К) кивает на «открывающийся» Татарстан и соседей – екатеринбуржцев (снимающих режим карантина со следущей недели), а главное – на Путина с его закамуфлированным до непонятности : «режим нерабочих дней прекращен с 12 мая».

По слухам, пока Текслер намерен держать оборону перед коронавирусом, минимум, до июня. Типа, это и логично при явном росте инфицироанных, и демонстрирует его устойчивость и ответственность. Есть, говорят, и третья причина: команда пока не находит способа исправить ущерб экономике региона, нанесенный введенным карантином. И глава региона не хочет усугубить эту ситуацию еще и «столичным» сценарием роста зараженных и умерших при совершенно других возможностях провинциальной южноуральской медицины.

Для себя любимых

Говорят, Александр Аристов и Андрей Комаров вознамерились прикупить для челябинских больниц с десяток немецких аппаратов ИВЛ, чтобы, хотя бы для випов (в случае необходимости) была альтернатива « перегревающимся» аппаратам отечественного производителя.

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Челябинск. Другие новости 14.05.20

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