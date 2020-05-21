Самые крутые слухи недели: лишние люди

Две трети не нужны

Говорят, что хозяева практически всех челябинских «питательных» организаций сохранили лишь работу цехов, так сказать, на вынос. Объем продаж в точках, что были открыты в сетевых магазинах упал, по словам инсайдеров на 70% – 80%. Сотрудников столовых, банкетных залов или кафе владельцы не смогли пристроить на лепку пельменей, в тестомесители, в доставку или продавцами именно потому, что выручка небольшая, – сократили даже часть поваров и кондитеров.

Да и прочий бизнес сферы услуг провалился. Ателье и обувные мастерские загружены на 30% против мартовского объема. В маленьких магазинчиках одежды и обуви выручка за месяц, как грустят собственники, составит около 5- 7% от доходов марта. К слову. мартовскую выручку они тоже считали «никакой».

Любимчик общепита

На фоне вялой торговли в кулинариях, дорогих пекарнях и кондитерских, любимцем этих заведений стал региональный Минфин Андрей Пшеницын. Который вместе с друзьями фактически ежедневно поддерживает, если не «Патриот», то « Родню» или иной общепит – покупает кучу « горячей» порционной еды и стимулирует на такие же действия родных и знакомых. Но сердца продавщиц Пшеницын подкупил не только суммами, что оставляет в их заведениях. В отличие от оооочень многих клиентов, министр финансов заходит к ним не только в маске, но и в перчатках.

Под шумок

Говорят, администрации челябинских вузов все-таки пошлют преподавателей и ученых в неоплачиваемый летний отпуск. Об этом ректоратам «прозрачно» намекнули в столице. Сейчас вузовские менагеры лишь ломают голову – на весь период ППС и прочий персонал отправить отдыхать «за свой счет» или таки половину отпуска оплатить.

«Нехорошее» ОГКУ

Говорят, что первым претендентом на пристрастную ревизию после коронавируса станет уже не раз засветившееся неблаговидными деяниями начальства «дочка» регионального Минстроя – «Челябоблинвестрой». Первый раз под уголовку попал Константин Подсуконных, руководивший предприятием при Сумине и немножко при Юревиче. Тогда предприятие вообще ликвидировали, создав под таким же названием новую структуру. Не прошло и десяти лет – ситуация повторилась – директор этого ОГКУ Алексей Абаимов – в СИЗО, за взятки. Да и другие чудо-менеджеры этого казенного учреждения засветились и по нарушениям при строительстве конгресс-холла на Миассе, и олимпийского центра шорт-трека, и Златоустовского биатлонного стадиона…

Текслер тоже намерен это предприятие реорганизовать, на это раз сменив и название.

Южноуральские коронамифы

На фоне затянувшегося карантина и массы противоречий по медицинскому тренду этой весны, население стало создавать всякие байки по поводу коронавируса.

Миф первый – на Урале заболевших немного (по сравнению с Нью- Йорком и Москвой), потому что вирус «убивают» местные выбросы и повышенный радиационный фон.

Миф второй – если вечером по чуть-чуть принимать водочки или коньячку, то их сорок градусов не только разжижат кровь, что важно при борьбе с любой «вирусной» болезнью и является профилактикой тромбоза, но подействует на легкие и прочие органы как антисептик, то есть убьют «весь коронавирус в теле».

Миф третий – коронавирус убивает банальная … содовая ингаляция. Точнее, пар с содой не убивает, а варит его заживо.

Если все-таки решитесь испробовать какой-либо из этих методов на себе, не забудьте, что Минздрав предостерегает не только от чрезмерного употребления алкоголя, но и от самолечения, а также составьте завещание – на всякий случай.

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