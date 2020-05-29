Самые крутые слухи недели: прагматичный и типичный

Зигзаг удачи

Говорят, что « ковидный» имидж челябинского губернатора по вкусу не только президенту, навязавшему Текслера южноуральцам. АЛТ, как говорится, попал в зрачок самому знаменитому в последний квартал политику и хозяйственнику – Сергею Собянину. И, якобы, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, он возьмет Текслера в свою команду. И АЛТ не откажется.

С одной стороны, вторая должность – даже в Москве, хуже личного, пусть и провинциального «царствия». С другой стороны, интроверт Текслер очень хорошо знает, насколько качество жизни в регионах отличается от столичного. Не в пользу регионов, разумеется. И, как всякий прагматичный «типичный представитель» своего времени, примет предложение московского градоначальника.

Старая песня об Уральской республике

Однако относительно карьеры челябинского губернатора есть и другая версия. Мол, такой молодой и последовательный, он-то, наконец, и станет объединенным начальником Челябинской, Свердловской и Курганской областей. По слухам, укрупнение регионов и «утолщение» властной вертикали опять на повестке дня – из-за дефектов системы, что легко выявила пандемия. Поэтому в том или ином виде идею продолжат воплощать.

Не было бы счастья…

Говорят, общемировой экономический кризис, по прикидкам экспертов, работающих в крупных промышленных корпорациях, не позволяет сейчас говорить о целесообразности продолжения ряда экологически спорных проектов на Южном Урале в «докоронавирусном» объеме. Поэтому промышленники в размышлении – дотерпеть до конца этого треклятого високосного 2020-го и таки запустить в «счастливом» 2021-м застопорившиеся проект в планируемой конфигурации. Или уже не испытывать божье терпенье: все-таки, Челябинск – это город, где население берется образно говоря, «за вилы» по любому экологически сомнительному поводу.

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Сплетники сплетничают, что несколько не очень любимых на Южном Урале олигархов задумалась о покупке ЧЭМК – самого «репутационного» актива Аристова – Антипова. По слухам, комбинат хотели бы прикупить «на троих» нынешние топ-менеджеры предприятия. Но средств всех семей не хватает расплатиться с владельцами даже в три этапа. А вот неместные «эксплуататоры» средства почти нашли. Причем, не вместе, а каждый в отдельности. И очень может быть, в 21-м «очковом» году в Челябинске появится новый «ферросплавный король».

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