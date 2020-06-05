Самые крутые слухи недели: семейный подряд

Как поссорились Александр Леонидович и Владимир Владимирович

Говорят, поводом для разлада отношений ректора ЮУрГУ и госдепа-единоросса стала …история. Точнее историк Антипин, один из руководителей регионального госархива. Дело в том, что Шестаков после провала затеи с казахстанским форумом решил переориентироваться с евразийской темы на героическую. Ему страшно понравился проект, реализованный Николаем Антипиным – сборник, приуроченный к 75-летию Победы. Антипина Шестакову рекомендовали братья Бурматовы – он их «семейный» летописец.

И вот, когда ректор уже практически решил предложить относительно молодому историку престижную позицию в своем вузе, выяснилось, что ученого в свое время «изгнал» из Краеведческого музея директор (фотограф по профильному образованию) Богдановский, позавидовавший американским грантам молодого коллеги, которого по «сигналам» руководителя неоднократно вызывали на местную Лубянку. Шестакова такой бэкграунд потенциального менеджера страшно напугал, и он вдрызг разругался сначала с Бурматовым-проректором, а потом и с его старшим братом – депутатом ГД.

Врача! Еще врача!

Говорят, новая «идеа фикс» Текслера по формированию ЗакСо – протащить туда как можно больше врачей или хотя бы простроить выборную кампанию в региональный парламент на «докторской» волне. Но воплощает он эту идею по старинке. Вместо того, чтобы продвинуть талантливых и молодых, тасуется старая колода главврачей: Альтман, Важенин, Вербитский…

Конкурс на спикера

Вербитский, кстати, вполне может стать и спикером ЗакСо. Правда, лишь в том случае, если Текселр сможет убедить Кириенко не лоббировать на это место Олега Голикова.

Хороша страна Болгария! А также Черногория и Хорватия

К слову о предшественнике Вербитского на посту главврача 3-й областной. По слухам, оба Маханькова (отец и сын – главврачи челябинской и миасской больниц) успели улизнуть, когда запахло серьезной «уголовкой». Кто-то говорит, что они живут в своем доме в болгарском Бургасе, другие – что они осели на папиной даче в Черногории, третьи – что все семейство «карантинит» в Хорватии – на вилле Маханькова – мл.

Эх, дороги!

Говорят, что отец и сын Вайнштейны решили переквалифицироваться из банкиров – энергетиков в дорожники. Поскольку у них в лоббистах «главный мостостроитель земли русской», он же герой каптруда, инсайдеры считают, что уже к следующему году Ванштейнам удастся скупить активы нескольких крупных компаний Урала и Сибири, и они уже точно станут основными подрядчиками ремонта и строительства дорог на Южном Урале.

Извольте платить!

А мэр Че Котова, говорят, начинает реальную битву с семейством Карликановых, имеющим многомиллионные долги за муниципальные земли, что находятся в их бизнес- пользовании. Болтают, в этом святом деле, да во время кризиса, ей помогут все фискальные и силовые органы. С соблюдением норм социального дистанцирования, разумеется.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 05.06.20

«Это может порадовать Путина, но…»: главный риск конституционной реформы – фальсификация итогов голосования. / В Магнитогорске оппозиция объединилась на выборах в городское собрание. / Путин стал раздражать: социологи предупредили о риске массовых протестов в России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»