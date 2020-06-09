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Вторник, 9 июня 2020, 11:01 мск

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Южноуральцы не смогли оспорить распоряжение губернатора, запрещающее выходить из дому

Южноуральцы не смогли оспорить распоряжение губернатора, запрещающее выходить из дому без особой нужды.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, истец просил признать недействующим и несоответствующим Конституции РФ подпункт 3 пункта 18 распоряжения правительства Челябинской области № 146 от 18 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» в редакции № 190 от 3 апреля 2020 года, обязывающего граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда указанных случаев.

Суд пришел к выводу, что оспариваемое распоряжение принято в пределах полномочий правительства области, с соблюдением требований законодательства к порядку его принятия. «Содержание документа соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того, введение оспариваемого подпункта прав административного истца не нарушает, обусловлено необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и направлено на защиту здоровья жителей региона, – сообщили в суде. – Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

Челябинск, Павел Зварзин

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