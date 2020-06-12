Самые крутые слухи недели: бору – хана

Трубный гамбит

Говорят, Христенко и К не оставляют планов поставить на регион своего человечка. Поскольку у Текслера не все гладко на должности губернатора, и вообще он страшно хочет как можно скорее вернуться в столицу на ПМЖ и ПМР (постоянное место работы), то, болтают, по осени или уже в начале следующего года он туда и отправится – в мэрию, в структуры своего лоббиста Сечина или еще на какую малопубличную должность – уж какое место освободится.

А Виктор Борисович с клевретами разрабатывают стратегический план, как сделать следующим после Текслера губернатором ЧО нынешнего топ-менеджера ЧТПЗ Владимира Павлова – сына их бывшего товарища по лихим 90-м Виктора Павлова, который после проведенной Христенко и Головлевым приватизации в мгновение ока превратился в местечкового олигарха – совладельца (вместе с бывшим замом Сумина Владимиром Дятловым) челябинского абразивного производства.

Говорят, что по симпатиям, молодой Павлов у Христенко на почетном третьем месте – после родного сына Вовы и Юрочки Фишера (его папа – коммерсант, убитый все в те же 90-е, тоже был большим другом ВБХ).

Через тернии к звездам

Публичности же и политического опыта Павлов будет набираться сначала на выборах в местное ЗакСо, куда возможно, пойдет по Троицкому округу. А затем и в Госдуме, куда, вероятно, пойдет по бывшему Челябинскому округу Юревича. Договорным лицом по продвижению Павлова пока в законодательную ветвь власти на уровне местных элит занимается еще оин «человечек» Христенко – Павел Рыжий.

Гарантированное мошенничество

Говорят, ошалевшая от вынужденного «карантинного» простоя и безденежья сфера услуг, едва начав работу, стала использовать совершенно неэтичные методы, пытаясь наработать клиентуру.

Так, фирмы по установке пластиковых окон обзванивают (по домашним и даже мобильным телефонам) потенциальных заказчиков с феерически наглой формулировкой: «Это квартира такая-то по этакой-то улице в доме под сяким номером?! Нам пришли документы – ваши окна должны быть отремонтированы по гарантии. В означенные по графику два часа мы будем работать в вашем доме, убедительная просьба – быть дома…» Одна из таких придумок, правда, быстро закончилась – «администратор» проекта натолкнулась на милую старушку – ветерана прокуратуры…

Многостаночники

Говорят, что на фоне массовых посадок строителей, идущих нескончаемой чередой еще со времен отставки Юревича, лучшее место под этим солнцем решили занять отец и сын Вайнштейны. Лучшее – в плане строительства высоток в зоне Челябинского бора.

По слухам, помешать им в этом благом деле не смогут ни мэр, ни губернатор – им не по силам бороться с покровителями Вайнштейнов ( основными акционерами СМП-банка).

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Челябинск. Другие новости 12.06.20

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