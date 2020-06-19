Самые крутые слухи недели: Челюсти

Акулы капитализма

Несмотря на кризис, богатеньким челябинцам по-прежнему не хватает жилья в экологически благоприятно зоне, которая обязательно (по их желаниям) должна быть еще и в центре мегаполиса.

К Челябинскому городскому бору примериваются не только отец и сын Вайнштейны, но и строительные «магистры» Мельники. Сплетники болтают, что Лилия Мельник – «железобетонная» леди, уже пробившая не одно уплотнение в центральных районах областного центра, теперь занята продвижением возведения элитной высотки (с подземными парковками, навороченной придомовой территории) вблизи легкоатлетического манежа (перекресток улиц Энгельса и Коммуны) и еще аналогичные проекты на улицах Образцова и Татьяничевой, и на Лесопарковой – вблизи бывшего особняка экс-сити-менеджера Давыдова.

Кстати, по слухам, «бывший дом Давыдова» купили Вайнштейны.

Но, если на Образцова проект требует вырубки незначительного количества деревьев во дворах, то для «манежного» строительства «под топор» должны пойти не меньше двух или даже трех десятков сотен.

Согласование соответствующими ведомства города и региона подобного проекта, неприемлемого для вечно задыхающегося Че, – дело, если верить инсайдерам, нескольких недель.

Акулы капитализма- 2

Говорят, разборки вокруг налоговых махинаций «Арианта» связаны как раз с дележом активов бывшей империи «Аристов – Антипов». Если верить инсайдерем, наследники у стареньких акул челябинского капитализма, слабенькие, поэтому, в «бедные» времена и появились интересанты – варяги, намеренные присовокупить раскрученный южноуральский агро- и перерабатывающий бизнесы к своим «продуктовым» сетям и сельхозпроектам.

Акулы капитализма – 3

Из этой же серии: якобы, и винные производства, и крымские виноградники Аристову «предложено» «уступить» небезызвестным владельцам крымских имений, курортных и культурных «площадок», а также не только крымских «заводов, мостов, пароходов», чья фамилия начинается на 18-ю букву русского алфавита.

Если верить источнику, Аристов обдумывает не столько само предложение, сколько сумму сделки…

Кого куда подвинуть

На фоне скандалов и дележа «имущества» между «разводящимися» Аристовым и Антиповым весьма туманно выглядит и перспектива некоторых их клевретов. Понятно, что возрастной топ-менеджмент в ближайшие годы просто уйдет на заслуженный отдых. Службу безопасности олигарха Аристова уже «застолбили» чэтэпэзовские.

Подвисает возможность «прохождения» по спискам ЕР в ГД зятя Аристова – Александра Кретова.

Без финансовой поддержки «отцов-командиров» остается и Андрей Барышев. В его округе собирается баллотироваться гендиректор ЧТПЗ Павлов, которого кто только не готов поддержать. А «подвинуть» Бурматова, чтобы застолбить за собой хотя бы родной Металлургический район, Барышеву не дозволяет Москва…

Куда девать детей?!

Говорят, это вопрос на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в ЧО, станет главным для Алексея Текслера, который опасается в своем регионе повторения петербургского сценария: с 1 июня медики северной столицы и Ленобласти говорят о детской эпидемии ковида.

Просчитать эту ситуацию челябинские специалисты пока не могут, одно из их основных опасений: работающие родители оставили детей на попечение бабушек и дедушек, иногда сильно возрастных, и в этом случае, подхватившее вирус младшее поколение может заразить старшее.

Потому что один из параметров статистики по ковиду: больше всего люди заражаются не в магазине или общественном транспорте – слишком короткий контакт, активнее заражение происходит в производственных коллективах и дома.

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