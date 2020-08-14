Самые крутые слухи недели: обнуленный

Последние из могикан

Говорят, что не только Аристов – Антипов (которые то судятся, то мирятся, но таки «разводятся») продают бизнес одной из самых одиозных фигур современной России, называть коего нельзя, поэтому в определенных кругах его элегантно именуют «самым богатым переводчиком с португальского».

По слухам, свой кузнечно-прессовый актив продает и семейство Гартунг. Если верить инсайдерам – ничего личного, наконец-то, у Гартунга – старшего сложились доброкачественные отношения со всеми властями. Поэтому дело в экономической конъюнктуре.

Одни источники говорят, что ЧКПЗ покупают акционеры АЗ «Урал», другие – что «Транспортные машины» Пумпянского. По слухам, Гартунг избавляется (в Челябинске, в других регионах компании продолжат работу) и от салона по продаже и обслуживанию авто, и вообще от всего транспортного бизнеса, что есть в Че.

В деревню? К тетке? В глушь?

Говорят, уезжает из города и предприниматель, промышленник Константин Захаров. Точнее, из страны. Инфо разнится (болтают, что так сам предприниматель «путает следы»): то ли в Канаду или Штаты, то ли вообще – в Австралию, где предполагает заняться, как говорят, транспортными перевозками. Согласно другому источнику, пока челябинец намерен лишь перебраться в столицу РФ.

Свято место

Говорят, что спикер ЗакСо Владимир Мякуш проявляет недюжинную изобретательность, пытаясь остаться первым лицом региональной законодательной власти и при следующем составе депутатов. Поскольку намерения Текслера в отношении Мякуша двусмысленны – он не отказывает аксакалу, но и не благословляет его на следующий срок, ВВМ предложил свои бесценные услуги команде Игоря Зюзина (в плане продвижения их людей по линии партии власти), и вроде бы олигарх обещал похлопотать перед властями, чтобы Мякуш остался спикером или, на крайний случай, первым замом руководителя ЗакСо.

Головная боль

Говорят, руководитель местного кардиоцентра Олег Лукин вот уже который день чернее тучи – из-за выходок пиарщика своего заведения Вячеслава Афанасьева-Холмса. На самом деле, эту фигуру в свое время порекомендовал Лукину тогдашний замгубернатора Андрей Косилов. Потом уже ловкий парень и сам пристроился к главному доктору с «правильными» взглядами. Как же: Лукин – доверенное лицо Путина, драйвер местного ОНФ – когда поедет в столицу, не бросит же своего идейного вдохновителя и исполнителя. И как сплетничают, Лукин действительно, уже пару лет торит дорожку в Москву – его пример для подражания – коллега Мясников. Но пока еще не все звезды сошлись, и никакую руководящую должность в Москве Лукину не подготовили. А теперь – после такого «сеанса саморазоблачения» Холмса – челябинский главврач справедливо полагает, что каминг-аут «друга» ударит и по его карьерным мечтам.

Выход из чулана

Выбравшийся же из своего карьерного чуланчика Холмс – «немножко юрист» по первому этапу взрослой жизни, – сейчас, если верить некоторым источникам, пытается завязаться с Навальным и Ходорковским напрямую. Его план – минимум – работать в России, получая зарплату от 5 тысяч в конвертируемой валюте, максимум – эмиграция. Лучше – в Штаты, хотя и туманный Альбион сойдет, если наниматель обеспечит жильем и заработком.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 13.08.20

«Мы обеспокоены…» Москва заявила о беспрецедентном давлении «зарубежных партнёров» на Белоруссию. / В Челябинске от коронавирусной инфекции умер еще один медик. / Примирение неизбежно: России и Белоруссии друг от друга некуда деваться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»