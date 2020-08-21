Самые крутые слухи недели: челябинские бифуркации

Кто в доме хозяин

Южноуральские элиты начинают все системнее фрондировать команде Текслера. Как заметили на своем междусобойчике местные политологи – до регионов стало докатываться хабаровское «цунами». Одним из звонков стал спич потенциального депутата в местное ЗакСо, а следом в ГД Владимира Павлова – члена «клуба ЧТПЗ» и клана Христенко – относительно «солнечной» функции Владимира Мякуша, как консолидатора местных бизнесменов и переговорщика в конфликтах между «разнопартийцами», предпринимателям и части чиновничества. Учитывая, что лестный отзыв о спикере – аксакале Павлов произнес при Текслере и парочке его клевретов на «секретной» тусовке челябинских сливок в суперзакрытом отеле, эксперты склонны видеть в этом некое предупреждение бизнеса исполнительной власти. В духе: мы сами будем решать, кто будет управлять нашими партийными интересами и деньгами: Мякуш или Мамин, и наш выбор – не варяг.

Не заслужили

Другим звоночком Текслеру гуру местной политики считают игнорирование последних инициатив губернатора командами Антипова и Аристова. Аристов, например, впервые не захотел давать денег на салют в честь Дня рождения Че. И дело тут, как говорят, не в тяжелом разводе олигархов, а в недовольстве обоих действиями «норильско-московской» камарильи.

Иногда лучше молчать

Но если элиты относительно метафорически стали демонстрировать недовольство столичным «комиссаром», то население областного центра на все лады с ожесточением и без малейшей симпатии обсуждает неуклюжее циничное замечание вице- губернатора Гехт относительно того, что информация о погибших от ковида супругах – карталинцах «исходит от одной стороны», поскольку медики не вправе разглашать информацию. Южноуралцы, особенно дамы, не стесняются в выражениях, вопрошая: а если бы сын погибшей не написал президенту Путину о такой вопиющей ситуации – когда у него мать умерла в очереди на КТ – и не разместил информацию в соцсетях о том, что сиротой осталась его несовершеннолетняя сестра – мы бы вообще об этом узнали? Да нет, конечно.

Теперь все сообщества вновь припомнили Гехт, как она оптимизировала региональную медицину во время своего первого пришествия на вице-губернаторство – еще при Юревиче. Что, столь же неуклюже, за время свое чиновной карьеры брякнула про экологический экстремизм и ГМО. А также всерьез говорят, что карьеристки, идущие по головам, – зло не только для подчиненных и коллег подобных выдвиженок, но и для жителей региона, где власть давно уже на ключевые позиции садит «своих» – из разных категорий договоренностей и интересов.

Разумеется, на фоне черствых заверений Гехт, что «власть окажет необходимую помощь семье погибших», все вспоминают, с каким придыханием Альфредовна постит фото со своими «детками» и бесконечно объясняется в любви к «сыночку Марку». Мол, а для девочки, о которой сейчас заботится сестра, и у которой в три дня не стало ни папы, ни мамы, у блондинки-карьеристки не нашлось ни одного человеческого слова, ни одной интонации.

Наследничек

Говорят, эта ситуация со «смертью в очереди на КТ» сильно напрягла и Текслера. Если верить инсайдерской инфо, он уже давно недоволен Гехт – еще со времен ее скандального кадра на посту южноуральского омбудсмена, поэтому подумывает побыстрее избавиться от токсичного бэкграунда замши по социалке. По слухам, в случае отставки апатичной вице-губернаторши, ее пост займет нынешний главврач 3- й областной Михаил Вербитский.

Ни бе, ни ме

Говорят, в ЮУрГУ едет комиссия министерства высшего образования и науки. Поводом послужил сигнал одной обиженной сотрудницы вуза, которую некорректно сместили с руководящей позиции одного из институтов вуза, о том, что ректорат исследовательского университета занимается профанацией высшей школы – учит и выдает дипломы набранным на различные факультеты и специальности иностранцам – из Сенегала, Ирака, Китая, Таджикистана и т.д., которые не владеют русским языком даже в «компетенциях пятилетнего ребенка».

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