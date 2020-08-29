Самые крутые слухи недели: Узник совести и его жертвы

Идеологическая трагикомедия

Мыльный идеологический сериал, который устроил для знакомых и коллег экс-трубадур режима Слава Холмс – в миру юрист-журналист Вячеслав Афанасьев всем хорош, кроме одного – начинаются проблемы у лиц, «крышевавших» новоявленного «узника совести».

Во-первых, у зама уже трех губернаторов Вадима Евдокимова, двинувшего Афанасия Холмса (так эту персону иронично окрестили в университете, где он довольно долго «сеял» азы тележурналистики и нашел себе подругу жизни) аж в доверенные лица президента. Всем известны связи Евдокимова в ЕР и других кремлевских и прокремлевских структурах, поэтому своими выходками Афанасьев – Холмс подвел вице- губернатора, а тот, в свою очередь – своих столичных покровителей и товарищей.

Впрочем, проблемы у Евдокимова, как говорят, начались задолго до политического каминг-аута Холмса: говорят, на одной из встреч, это лицо и бренд челябинского госканала так «разгорячился», что о его дальнейшем членстве в этом клубе доверенных лиц ВВП не могло быть и речи.

Тогда, правда, прилетело, и непосредственному руководителю Холмса – очередному начальнику местной конторы ВГТРК – то ли Василию, то ли Васильеву… Он, впрочем, увольнять зарвавшегося «доверителя» не стал – пожалел Холмса в связи с тем, что тот недавно стал отцом. Но история закончилась как в известном эпизоде приключений Шурика – провинившееся доверенное лицо не покаялось, а обиделось и ушло служить к другому доверенному лицу – в местный кардиоцентр.

После смены начальства в гостелерадиокомпании Холмс вернулся на голубые экраны южноуральцев, поскольку новая начальница когда-то вела с ним провластные вести и тоже считала коллегу брендом и большой идеологической находкой. Поэтому настояла, чтобы Холмс – совместитель получал куда больше своих «небрендированных» коллег. Теперь и ей прилетело – зачем вернули этого ренегата в госкомпанию, почему столько платили, раз даже тексты этому деятелю писала ватага куда более грамотных во всех смыслах редакторш?! И на это вопрос у госпожи Д, что так рвалась к рулю филиала нет ответа.

И, наконец, ректор ЮУрГУ распекает на чем свет стоит за столь неадекватного препода патронессу университетской журналистики Людмилу Шестеркину – лоббистку Холмса в вузе.

Месть – это блюдо, которое нужно есть холодным…

А Валерий Гартунг, говорят, съест его почти замороженным. Ибо идущий от его партии на выборы в ЗакСо Дмитрий Сумин – его месть незабвенному Петру Ивановичу, так и не давшему мятежному эсеру сесть в кресло южноуральского губернатора. Хотя ни симпатичнее, ни образованнее политика в области не было. ЗакСО для однофамильца экс- губернатора ЧО, шепчут инсайдеры – лишь первая ступень в политкарьере. Дальше Гартунг намерен его сделать госдепом или челябинским губернатором, используя формирующийся в регионах «заказ на фургала», то есть на реально выбранного «своего губернатора» вместо марионеток сами знаете кого.

«Дома новы, да предрассудки стары»

Говорят, в региональной тусовке, особенно магнитогорской, обсуждают (в связи с новым руководителем региональной молодежи, выбранной АЛТ) увлечение губернатора «конкурсами», на которых побеждают потенциальные новые лидеры России, среди которых был когда-то и относительно молодой Алешенька Текслер. Вспоминают, что этой же чиновной болезнью страдал еще один креативный и подающий при Сумине большие чиновные надежды функционер – Роман Панов. Одно время чиновная братия бурно обсуждала, как назначенный вице-губернатором или еще кем-то ниже (или выше) Панов разглядел в неприметной уборщице талантливого референта. Как известно, это Панов плохо кончил свою чиновную карьеру, отсидев в тюрьме длинный срок и, естественно, потеряв свою должность федерального замминистра. Зато его выдвиженка, говорят, процветает.

Нестандартный ход

Говорят, в резиденции губернатора зреет еще более нетривиальный кадровый ход, чем недавнее назначение «начальницы молодежи». В минэкологии может появиться новый чиновник, протеже магната Антипова – Евгений Ходоровский, потерявший недавно по причине развода олигархов – совладельцев разных бизнесов место гендиректора «Арианта». А поскольку Антипов претендует оставаться во владельцах ЧЭМК, где директорствует папа ЕХ, то ему явно не помешает «свой» человек в минэкологии. В должности замминистра не меньше. С одной стороны, у Ходоровского – мл. нет никакого «экологического» опыта. С другой, Евгений Палыч весьма универсальная личность – у него есть опыт работы и в мясной, и в ресторанной, и в таможенной, и в образовательной сфере. Он даже книжку в стиле фэнтези написал.

А в местной экологии фэнтези – любимый чиновный приемчик, как и лоббизм одним из основных индустриальных загрязнителей воздуха чиновников местной экологии.

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