Самые крутые слухи недели: «Отпустите меня в Гималаи…»

Сюрприз!

Говорят, что демарш журналиста Афанасьева-Холмса – из конформистов в либералы, нацеленный на получение им статуса «узника совести» в Северо-Американских Штатах, получил неожиданный разворот.

На фоне ситуации с медицинской эмиграцией известного оппозиционера в немецкую клинику, ситуацией с журналистом заинтересовалось немецкое консульство. Если верить мидовским инсайдерам, сибиряку – уральцу Афанасьеву предложили пока не ПМЖ, но вид на жительство (фактически рабочую визу – и даже работу нашли!) в Германии.

Что, опять же – по слухам, обескуражило Вячеслава Афанасьева, поскольку Европа совершенно не входила в его планы – он и учил-то в последние годы усиленно не немецкий, а английский. Однако некоторые товарищи каминг-аутсайдера полагают, что Холмс, в конце концов. может воспользоваться и этой возможностью, по тому что обижен на недоверие «Открытой России» и игнорирование его трудностей американской стороной.

Что белые, что красные…

Говорят, после решения группы ЧТПЗ и их лоббистов в столице вывести на федеральную политическую орбиту топ-менеджера группы Владимира Павлова, засуетились люди Аристова – Антипова, поделенные при дележе активов рассорившихся партнеров и отошедшие кто – к «папе», кто – к другому «папе».

Особенно сложно развивается ситуация у младшего Мительмана и госдепа Барышева.

Во-первых, у Барышева забрали управление частью ранее порученных бизнесов – он, как и отец, и сын Ходоровские оказался при бизнесе, который отошел не его покровителю, а партнеру. Во-вторых, теперь он неинтересен ни одному из четы олигархов с точки зрения проплаты его следующего срока в ГД. Поэтому они легко «отдали» его Челябинский округ Павлову (если точнее – Христенко договорился с Аристовым, да Аристов и без того готов был поддержать сына своего умершего приятеля Виктора Павлова).

Но бывший профессиональный спортсмен так легко сдаваться не стал. И сейчас ведет переговоры на предмет поддержки на будущих выборах в ГД и с эсером Гартунгом (тоже в прошлом отличным спортсменом), и с «либерально- демократической» семьей Вайнштейн (где спортивная составляющая стала залогом впечатляющего успеха в бизнесе и политике).

Илья Мительман пока не заручился поддержкой ни одного из влиятельных кланов, включая команду Текслера. Однако, как сплетничают, его папа развил по выборному поводу весьма и весьма активную деятельность.

Голь на выдумку хитра

Говорят, нововведение администрации челябинского аэропорта касательно такси: бесплатно авто может миновать шлагбаум лишь раз в час, а за все остальные «разы» нужно платить 200 рублей, вызвало отрицательную реакцию у водителей. Потому что даже владельцы относительно большого и дешевого автопарка не готовы заплатить «Игорю» (так в народе теперь именуют аэропорт) 33 тысячи за годовой абонемент одной машины. Дорого по нынешним временам.

Так что теперь выхода у этой ситуации два: либо таксисты высаживают пассажиров (если те не хотят платить дополнительных 200 «шлагбаумных» рублей) до зоны шлагбаума, и те прутся в здание аэровокзала с багажом и детьми пешком. Либо – и пока этот способ не разоблачен ни службами порта, ни патрулями ГАИ – водители (из тех, у кого номер крепится – снимается «двумя пальцами») снимают его перед шлагбаумом, потом крепят – уже в зоне аэропорта – и выезжают, минуя пост с гаишниками вполне себе правопослушными гражданами.

В Москву!

Говорят, мадам Текслер окончательно разонравилась челябинская «ссылка» и она настаивает на скорейшем возвращении семьи в столицу. Но сам глава семейства готов рассмотреть, как говорят, это вариант только после очередных выборов в ГД – у него есть политические поручения Кремля, и он не может их не выполнить, не загубив свои карьерные перспективы.

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