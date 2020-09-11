Самые крутые слухи недели: брови Брежнева

Сплетни от Фемиды

Говорят, что заключивший сделку со следствием экс-мэр Че Евгений Тефтелев не будет сидеть реально даже половину срока – получит условно, выплатит штраф. Потому что болен, сыграют свои роль и награды и пр. Но после этой истории оставаться в родном городе и регионе его семья и даже подруга не собираются. По слухам, Тефтелевы намерены переехать в Крым, где с 16-го или 17-го года уже обустроено фамильное гнездо и разбит сад – огород – виноградник. Опять же по слухам, трудиться этот

горе-персонаж будет в местной винной монополии своего хорошего знакомого Александра Аристова.

Что б я так жил

Косметологические круги Че обсуждают несколько эксклюзивных случаев, связанных с наплывом клиентов в эти, прямо скажем, не тучные времена. Наплыв этот – дам постбальзаковского возраста (в основном 50+) связан с возвращением сих неюных женщин из-за границы.

Дело в том, что все они – давно уже неработающие по разным удачно сложившимся личным обстоятельствам улетели – в Италию, Германию, Израиль еще в начале коронавирусного сезона (февраль – март). Кто – внучек понянчить, кто от мужа отдохнуть, кто – с подружками потусить. И когда закрыли авиасообщение эти «стрекозы» – олдушки автоматически попали в разряд не вернувшихся на родину, то есть застрявших на чужбине «по не зависящим от них причинам». В отличие от студиозусов, командированных, туристов и прочих россиян, которые как могли быстро выбирались из- за бугра – на рейсах – оказиях, на деньги, что перевели близкие и друзья, эти тетеньки и не думали никуда лететь во время пандемии. Но заявку на « Госсуслугах», что они вынуждены сидеть в чужой стране и нуждаются в материальной помощи родины, – оставили. И родина о них позаботилась: выплатила по возвращении из заграничного плена по 2400 рублей «суточных» на каждую . У некоторых особо наглых вышло почти 300 тысяч. У других чуть за двести тысяч рублей. И счастливые дамочки побежали тратить эти честно заработанные рублики к косметологам: ставить уколы красоты. В шоке от их откровений были даже видавшие виды «пуховцы».

Подделка? Настоящие?

А дамы попроще и помоложе после текслеровских вояжжей по области вовсю обсуждают прическу первого лица. Кто-то их злопыхателей губернатора распустил слух, что у Текслера волосы – ненастоящие. Мол, и цвет какой-то ненатуральный, и линия волос странная, и «фасон» прически какой-то а ля Кашпировский – короче, решили, что норильский пришелец пошел по пути Кобзона и Леонтьева и … носит парик.

Однако у властителя ЧО нашлись и защитницы: мол, все у Алексея Леонидовича натуральное, а волосы просто редкого цвета – сахарного сиропа и такие густые, что не верится, что такие при нашей экологии бывают. Это, де, как про Брежнева анекдот сочинили, что у него брови ненастоящие, а они были «реально нереальные».

Площадь абсурда

Еще один слух разрастается со скоростью лесного пожара – мол, конструкции на площади Революции – это практическая реализация «маниакально – депрессивного психоза» хозяина здания №27 на улице Цвиллинга и хозяйки « Кошкиного дома», как с легкой руки Елистратова кличут при Котовой челябинскую мэрию. Один боится сценария как в Хабаровске – только по экологической тематике. А вторая отчего-то полагает, что Челябинск захлестнет «минская волна». В кулуарах обеих властных структур шепчутся: «может, эти двое знают что-то, чего не знаем мы?»

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