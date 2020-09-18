Самые крутые слухи недели: внезапно просветленные

Зеленый бизнес

Говорят, что продажа Аристовым своих металлургических активов Антипову связана с нынешним представлением семьи Аристовых – Кретовых о современном бизнесе. Они полагают, что сейчас в России металлургия с ее неэкологичным шлейфом нуждается в финансовых вливаниях, которые семья себе позволить не может (или не хочет). Кроме того, Аристовы желают быть современными магнатами – им же нужно что-то нетленное оставить потомкам. Тем более, что Аристов уже дождался двух правнуков (от старшей внучки) – надеется и на третьего. Им основатель династии хочет оставить во владение и управление экологичные и во все времена востребованные производства – напитков и еды, а также внушительные разноплановые бизнесы, которые глава семьи прямо таки коллекционирует в последние годы: виноградники в России, Германии, Италии и Франции; оливковые рощи в Греции; лимонные и апельсиновые – в Италии…

«После зрелости…»

Что же касается Антипова, которому достался при разделе имущества «металлический актив», то он очень быстро надеется его продать – если не Сечину с Усмановым (через уже сто раз названных посредников), то – китайским коллегам, с которыми уже ведет переговоры один из его сыновей, проживающих в Штатах. Именно этот сын убедил отца, что металлургия – в цивилизованных странах, типа, США – бизнес, который решающую роль в экономике не играет (еще со второй половины 70-х) и находится в стадии «дожития». А все нужные американцам производства сосредоточены в Китае и еще ряде стран, экономика которых пока еще сильно зависит от «стального» дохода. По слухам, семья Антипова намерена после продажи активов (полной или частичной) вложить деньги в медицинский и строительный бизнес в Америке и Британии.

Карьерная вилка

Говорят, что история с тем, что Мякуш уходит из главных региональных единороссов, но остается спикером ЗакСО, – вопрос, повисший в воздухе. Федералы просят Текслера оставить Мякуша на год – мол, потом, он и сам уйдет. Но Текслер не хочет – он и в партию-то вступил, чтобы собрание было «его», а какое оно «его» при аксакале Мякуше и элитах, которые с трудом принимают и его, и его назначенку Котову?!

Поэтому федералы сейчас пытаются уговорить Мякуша отказаться от лидирующей роли в местном парламенте. Мол, давайте, вы возглавите Общественную палату региона, например. Но Мякуш, болтают, уперся – мол, я не девочка с пониженной социальной ответственностью, и вообще уважаемый в родном городе чел – что вы меня выпихиваете, после того, как я со всеми бунтовщиками договорился и сделал все, что велела партия.

Опасный свет софитов

На фоне новой ипостаси еще недавно «паркетного» телевика Афанасьева – Холмса мандражирует местное чиновничество. Инсайдеры потешаются: серьезные люди звонят друг другу, интересуются: мол, ты сколько раз был в эфире у этого чудака, а он с тобой такие-то разговоры вел? Вот, дескать, теперь и сам попадешь в серые лошадки, а ведь то начальство меня заставляло контакты с этим журналистом поддерживать и личные, и главное, – в соцсетях. Теперь мы все – его френды…

Способен на все

Меж тем, говорят, зам губернатора Векшин, по поручению босса, готовит или уже ведет переговоры с «неверным» Холмсом – на предмет, чтобы тот возглавил что-нибудь «умеренно оппозиционное», «отчасти зеленое» и «почти юное» в регионе. Зачем это нужно текслеровской команде? Как уверяет один из экспертов, Алексей Леонидович считает, что сотрудничать имеет смысл только с теми, кто способен на все, иначе придется иметь дело с людьми, которые ни на что не годятся. В то, что есть другая порода людей, нынешний глава Челябинской области вообще не верит.

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