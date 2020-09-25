Самые крутые слухи недели: идеологические последствия пандемии

Операция «Преемник»

Говорят, что Владимир Мякуш уйдет из ЗакСо после Нового Года. Возможно, станет сенатором – по той или другой линии, поскольку губернатор, как сплетничают инсайдеры, недоволен «обоими». Впрочем, возможно, сенатора от ЗакСо поменяют раньше – пошлют к «бабе Вале» Владимира Павлова, топ-менеджера ЧТПЗ.

Номинант

А еще Владимира Павлова называют одним из претендентов на должность главы агломерации Пермь – Екатеринбург – Челябинск. Мол, никого из ныне действующих глав регионов ставить не будут. Поскольку программа нацразвития, как всегда, формирует из уральских миллионников индустриальный «кулак», глава должен быть с реноме «крепкого управленца-промышленника». Понятно, что претендентов будет много. От группы ЧТПЗ + Христенко и К двинут Павлова – больше некого, Комарову путь в большую политику заказан. Знающие же «подноготную» Павлова-мл. аксакалы челябинской промышленной тусовки хватаются за голову, когда слышат, что этот человек планируется кланами на челябинского губернатора или – бери выше.

Фу!

Говорят, за историей кучи навоза (смешанной с агитками кандидата), вываленной перед офисом проигравшего выборы в ЗакСо единоросса Владимира Бодрова, стоит не выигравший конкурент-эсер, а развалившийся клан Аристова – Антипова. Если верить инсайдерам (а почему бы им и не верить), братья Бодровы – Валера (старший) и Вова (младший) – уже лет тридцать как полноправные члены калининской семьи с разветвленными «родственными» связями. Ну, вот в результате развода папы Сани с папой же Юрой, «мальчики» (старшему хорошо за шестьдесят) выпали из обоймы. Первым весомым сигналом стало лишение младшего брата мандата. Вторым, говорят, стали проблемы в бизнесе Бодрова-старшего, весьма и весьма серьезно завязанного на металлургической корпорации, созданной почти двадцать лет назад А и А.

Ой!

Говорят, ЗакСо нового созыва по содержанию своей деятельности останется старым, то есть довольно бесполезным для большей части населения региона. Зато пиариться будет по-новому. По слухам, за новый имидж будет отвечать Олег Гербер, который кроме старых пресс-службистов намерен привлечь на передовую депутатского пиара старых бойцов идеологического фронта – Дмитрия Моргулеса, Романа Грибанова и …Вячеслава Афанасьева – Холмса (пока еще якобы оппозицонера). Последнему отводится роль, типа, попа Гапона – будет микшировать взрывоопасные ситуации (в основном, экологической направленности). Это если вид на жительство – к немцам или американцам – не получит в ближайшие месяцы. А сплетники сомневаются, что получит – пандемия…

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