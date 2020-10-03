Самые крутые слухи недели: парики и мушки

Закулисье

Говорят, едва закончившиеся портфели первых замов ВВМякуша уже стали основой для новой интриги – кто из них после Нового Года (или пандемии) сменит «кащея бессмертного» южно-уральского парламентаризма.

Кстати, по поводу этого персонажа элита шутит: «Мякуш сидел при красных (Петре Сумине), Мякуш сидел при НЭПе ( Михаиле Юревиче), Мякуш сидел при магнитогорских (Борисе Дубровском), Мякуш сидит при «варяжском госте»…»

Дело в том, что Сергей Владиленович (Кириенко) хочет, чтобы Мякуша сменил Олег Голиков. А Виктор Борисович (Христенко) – чтобы Владимир Павлов.

Впрочем, Христенко настаивал и на сенаторстве Павлова. Номер не прошел, потому что пока разговоры о смене ныне действующего главы региона – это только разговоры. Элиты Павлова не хотят (от слова «совсем»).

Как признался один из инсайдеров: «Там такой бэкграунд – все же знают историю этого папиного сыночка. Такого человека на парламент – местную переговорную площадку – ставить просто нецелесообразно. И так «денег нет…»

Не мил

Кстати, о варяжском «госте». Социологи – из тех, что информируют о «настроениях на местах» федеральных заинтересованных коллег, фиксируют, что челеябинский губернатор не нравится почти всем категориям региона: промышленникам, предпринимателям, интеллигенции, пролетариату. Просто потому, что его повестка невнятна. О главных проблемах – с занятостью, с низкими зарплатами, с экологией – что- то сказано, но ничего системно не делается. Политическая повестка – с бесконечными выборами – большей части населения неинтересна. Однако во всех упомянутых сегментах у АЛТ есть «поклонники», точнее, поклонницы. Это ряд «мамочек», которым импонирует его образ заботливого семьянина.

Инфанта для народа

Говорят, уже не только губернатора, но и губернаторшу, не говоря об общественности (в том числе, медицинской) «бесит» «леопольдовская» позиция вице-губернатора Гехт: не едет которые сутки скорая – «все под контролем»; очереди на КТ – « мы запросили дополнительные средства, оборудование и бла, бла, бла…»; больницы не берут на лечение «ковидных» – « врачи страшно напряжены, давайте будем взаимно уважительны». Но (и это «но» размером с недостроенные «крылья Дубровского») на расстрельное место запутавшейся вице-губернаторши никто не идет. Вербицкий отказался, например. Теперь Голиковы – Христенко лоббируют на это место главу ФОМСа Ткачеву. Но, если верить медицинским инсайдерам, сейчас ни один медик по образованию в это кресло не сядет.

Стильно и гламурно

Говорят, в конце сентября на «Рыжем фесте» (точнее, на книжной ярмарке в рамках этого не особо жалуемого интеллектуалами проекта журналистов и библиотекарей) у образованной публики дополнительных очков набрал вице-губернатор Вадим Евдокимов. Он довольно долго и внимательно рассматривал продукцию российских издательств, но, главное, купил кучу книг. И хороших, и «дорогих», как пропиарила его сопровождавшая замша минкульта. Книги по истории (и стиля, в том числе). Особый же восторг у некоторых любопытствующих вызвал интерес ВЕ к изданию « Парики и мушки».

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