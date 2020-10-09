Самые крутые слухи недели: больше двух не собираться

Стагнация

Промышленники региона в унынии.

Экономическая ситуация, неблагоприятная со всех сторон, заставляет владельцев активов и их топ-менеджеров задуматься о перспективе серьезных сокращений персонала.

В губернаторской резиденции обо всех этих планах знают. Но предпочитают делать вид, что не в курсе. Что, частично, понятно – у региональных властей почти нет инструментов воздействия на собственников в такой ситуации. Создавать альтернативный рабочие места в пандемию – это вообще утопия. Говорят, Текслер, как одну из популярных мер (успокоительную для населения), рассматривает сокращение чиновной «гвардии» (заодно от ненужного балласта предшественников избавится).

Но населению, уже все равно – снимут или посадят очередного чиновника, потому что угроза потерять работу в ситуации, когда в семье иждивенцы, для многих становится причиной перманентного страха и – как следствие – стресса.

Поэтому, как говорят, Текслер в панике. Что делать в ситуации, когда люди выйдут на улицу не с требованием «чистого неба над головой», он не знает, и почему-то боится повторения в Челябинске «белорусского сценария». По этой причине, болтают, скоро не только площадь Революции, но и все более – менее крупные площадки Че (не исключая парковые) сделают «недоступными» для собраний и митингов.

Потому что…

Челябинские продавцы обуви и «тряпок» констатируют – дешевые товары, которые они закупили в этом осенне-зимнем сезоне, как сток (причем, китайский – прекитайский), основная масса населения покупать не торопится – денег нет. Так что шмотку – боты берут, только если последнее развалилось. Зато дорогие товары, т.н. « первой линии» европейских производителей, некоторые из которых пылились на складах еще с 90-х годов, более менее состоятельные горожане разобрали влет: за границу мало кто планирует поехать, а обновлять гардероб «треба» – кому дресс-код «предписывает», кому – въевшийся в мозг еще с советских дефицитных времен, страх пустых полок, единственной пары сапог или, пардон, бюстгальтера.

А больше всего закрывшихся отделов – мужской одежды и обуви. Относительно приличной и дорогой. Дамы, как показал затянувшийся кризис, в первую очередь, экономят на «кавалерах». Это ли не сексизм?!

Ой!

Говорят, что губернатор Текслер для решения архитектурных и прочих дизайнерских задач по благоустройству зачуханного Челябинска хочет пригласить в город «покреативить» Артемия Лебедева, который своим творчеством еще совсем недавно обескуражил пермяков – да в некоторых случаях так, что те до сих пор вздрагивают. Инсайдеры утверждают, что вообще-то Лебедев хочет отказаться – мол, плохо понимают его замыслы на периферии, но пока сомневается. Силен соблазн: в городе Че поставить нечто, что увековечило бы память Че…Гевары.

Сын за отца

Говорят, что в администрации губернатора вскоре появится Новокрещенов – младший. Сын одиозного экс-пристава и экс-главы одного из сельских районов. Он тоже выходец из силовых структур и будет работать в команде вице-губернатора, отвечающего за связи с правоохранительными органами. Любого. По слухам, Новокрещенова-мл. лоббируют какие-то столичные и екатеринбургские товарищи папы.

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