Самые крутые слухи недели: позеленевшие

Отбеливатель для олигархов

Говорят, что главный недавний «загрязнитель» (по одному из своих крупных активов – ферросплавному) Че Александр Аристов со всем своим семейством решил податься в противоположный лагерь – движение и партию зеленых.

Во-первых, его зять, наконец, договорился с представителями опять же оппонирующего клана – Юревичей (всем известно, что династия Аристовых и семейство Юревич – это южноуральские Монтекки и Капулетти) о приобретении по всей РФ принадлежащей им земли. В том числе, разумеется, и земли, принадлежащей челябинской компании «Родник», которую Аристовы намерены превратить в мульспортивный центр.

Кретов – Аристовы практически договорились и о приобретении «Солнечной долины» у Валерия Панова (который со старой женой и подругами – прежней и новой решил переехать из Германии в Штаты, где у него живут старшие сыновья). Этот, по большей части, горнолыжный курорт новые владельцы также планируют вывести на другой уровень.

А еще семейство намерено вложиться в проект по реорганизации пространства Кронштадта (и тоже в спортивно- оммерческую составляющую), который курирует младшая Шойгу – финансист Ксения Сергеевна.

Кроме того, как сплетничают друзья семейства, на выборах в ГД Кретовы – Аристовы намерены выставить от партии зеленых либо старшую внучку олигарха (мол, дамы – общественницы нынче в тренде), либо ее мужа – глава семьи еще просто не определился.

Метаморфозы

Говорят, что и сменивший недавно партийное членство Михаил Махов (променявший мандат КПРФ на «Зеленую Альтернативу») – свежеиспеченный глава экологического комитета в местном ЗакСо, – также пойдет в ГД как «экоактивист» и драйвер «Антисмога», а теперь и партийный функционер. Говорят, что если Махов станет депутатом ГД, его место в ЗакСо займет ректор ЧелГУ Сергей Таскаев – протеже ректора ЮУрГУ Шестакова.

«Зелененький он был»

Самым же смешным «перекрасившимся» в предстоящую думскую компанию, вероятно, станет Андрей Барышев, которого по прежнему округу не намерены поддержать ни прежние олигархические покровители, ни родная партия. Барышев тоже решил идти – причем, по округу нынешнего коллеги Бурматова – от «зеленых». Ну, флаг в руки, как говорится…

Медицинские тайны

Если в соседнем Екатеринбурге олигархи не особо скрывают от коллег-магнатов и подчиненных, что они и их близкие переболели ковидом, то в Челябинске заражение коронавирусом среди випов считается болезнью позорной, типа, венерической болячки.

Кто-то говорит, что это связано с тем, что партнеры по бизнесу напрягаются: мол, общались, не заразили ли?!

Но помощники нескольких випов видят причину в другом: мол, раз заразились, то не совсем элита. Эпидемии, пандемии – это проблемы «плебса», а не аристократии.

Если где-то подхватил, значит, как простой народ, водишься с кем попало, а не отсиживаешься в имении или в башне из слоновой кости.

Поэтому многие их випов поражены медицинским каминг-аутом Валерия Гартунга, и размышляют: может, это какой новый столичный тренд? Может, и нам сознаться, что мы уже давно переболели и даже не по одному разу…

По-тихому

Говорят, со следующей недели на полный дистант уходит ЮУрГУ. Студенты таким положением дел недовольны – их не устраивает даже частичный постоянный дистант. Уже имеется инициативная группа, которая собирает подписи под довольно занятным обращением к ректору: мол, уже второй семестр мы не получаем за уплаченные деньги качественные образовательные услуги. Поэтому либо обеспечьте нормальный учебный процесс, либо снижайте плату за обучение.

Ауфидерзейн!

Говорят, местное историческое сообщество в шоке – в своей продвинутой части. Дело в том, что многим уважаемым исследователям в этом году «завернули» работы на традиционных Гороховских чтениях, по «неудобной» для организаторов в юбилейный «победный» год тематике, касающейся интернированных на Южный Урал и в Казахстан т.н. «советских немцев». Не помог даже довод, что «это прошлое, тесно связанное с сегодняшним днем региона и семьями известных персон, определяющими экономику и политику области – Гартунга, Текслера, Гехт…»

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