Самые крутые слухи недели: книга книг

Дедушка провинциального единения

Говорят, свердловские (в основном, конечно, екатеринбургские) випы с иронией восприняли свеженазначенное кураторство Владимира Мякуша над всеми выборами в ГД в УрФО – по линии нынешней партии власти.

Большинство соседей вообще толком не знает, что это за политический деятель. Поэтому коллеги – чиновники или пиарщики корпораций (из тех, кто знаком или слышал о ВВМ) коротко разъясняют, что это, мол, последний партийный дедушка из команды челябинского губернатора Сумина. Занимавшийся до избрания депутатом местного парламента мелким – в основном, строительным бизнесом в Металлургическом районе Че. Получивший еще в 90-е годы прошлого века прозвище «дядюшка», поскольку приватизировал почти все районные общежития, в которых, кроме всего прочего, были организованы нетривиальные досуговые организации. И многие девицы, когда пытались улизнуть от местных стражей порядка, называли себя «племянницами Мякуша».

Впрочем, как говорят, инсайдеры, новая почетная должность – одна из самых нестатусных для такой уходящей политической натуры, как спикер южноуральского парламента.

Потому что все согласования (и давно!) напрямую идут с ведомством Кириенко – и влияние Мякуша на политические выборные процессы в округе будет ничтожно.

Петровых много не бывает

Говорят, аккурат перед срывающимися летными испытаниями одного из проектов макеевского ГРЦ, руководитель центра Владимир Дегтярь снял главного конструктора этого направления – некоего Павла Петрова (бывшего первого зама генерального, между прочим, награжденного некоторое время назад – по представлению того же Дегтяря – Орденом за заслуги перед Отечеством II степени). А далее стали «убирать» членов клана Петрова – на различных руководящих позициях глава семейства пристроил не меньше дюжины родственников: сыновья (этих целых три – Владимир, Сергей и Василий), невестки, девери и прочие кумовья и сваты. Еще недавно, сотрудники центра иронизировали, что такое-то подразделение нужно переименовать в «Петров и Сыновья»…

Вторая волна

Говорят, новый зам Тупикина – бывший магниторгский городский чиновник, а еще раньше – руководитель местной МРСК, сугубо «комбинатовский» человек Юлий Элбакидзе через месяц испытательного срока станет не полноценным замом, а самим министром. Если, конечно, радикально не накосячит, что, как известно по печальному опыту, магнитогорцы могут (вспомнить хоть одиозного Ивана Сеничева, через месяц оконфузившегося до конца жизни).

Меж тем, в самой отрасли коллеги воспринимают даже потенциальное назначение Элбакидзе строительным министром как катастрофу. Мол, мы понимаем, что Тупикин все равно когда-нибудь уйдет – возраст, смены элит, пандемия… Но, елки-палки, пусть его сменит такой же устойчивый уважаемый профи. Ведь вот только – только с первой волной магнитогорских разобрались, неужели уже накатывает вторая?

Книга – лучший подарок

Говорят, в этом году, ко дню рождения лидера нации, челябинскому губернатору некий зам – библиофил подарил книжку сугубо коммерческого германо-молдавского издательства «Ламберт». Издание солидное – «Семь поколений восходящего родословия Владимира Владимировича Путина». Выпущено три года назад хакасскими исследователями (по инициативе Сергея Кужугетовича, в далеком прошлом – партийного функционера в хакасской столице) к юбилею ВВП. По слухам, АЛТ внимательно изучил это родословие, и мало того что озаботился составлением своего, но и решил на предстоящие праздники (то ли ноябрьские, то ли рождественские) подарить подобные книжки коллегам и подчиненным.

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