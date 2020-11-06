Самые крутые слухи недели: черный рынок

Весы Фемиды

Говорят, магнитогорские кланы, связанные бизнес-нитями с семейством Дубровских, насторожились после очередной отмены судебного решения о картельном сговоре (т.н. «дело Южуралмоста»), в котором, в том числе, опять «виноватым» становится экс- губернатор Дубровский. И партнеры, оказывавшие Дубровским услуги – на них были переписаны некоторые еще не обанкротившиеся активы семьи экс-губернатора – сейчас решают вопрос об окончательном разрыве связей с «токсичными» Дубровскими, уведомив швейцарского эмигранта Бориса Александровича, что если он не найдет за определенный срок других подставных лиц, то они продадут активы сторонним интересантам.

Прокол, еще прокол

Говорят, что федералы всерьез обеспокоены дееспособностью команды Текслера в критических условиях пандемии в провинции. Взрыв в горбольнице №2, связанный с эксплуатацией или состоянием «кислородной будки» в медучреждении, где размещался ковидный коечный фонд, на фоне «горящих» от возмущения соцсетей из-за того, что больным пневмонией отказывают в кислороде – это только вершина айсберга.

Ушлые столичные наблюдатели тут же углядели все проколы с хитрой статистикой умерших на Южном Урале и неуклюжей реакцией властей на смерть пяти пациентов ковидного отделения 2-й больницы, которая, якобы, не связана, с аварийной ситуацией. Если не связана, то простым арифметическим путем возникает вопрос: значит, пять человек – это «штатные» ежедневные потери в одном специализированном отделении? Как же тогда быть со стабильными уже несколько недель цифрами, что такое количество больных умирает от ковида по всей области?

Впрочем, если верить инсайдерам, уже в ближайшие дни, по примеру екатетирбургских коллег, команда Текслера засекретит инфо по умершим от ковида и запретит чиновникам обсуждать эту тему где бы то ни было.

Кто виноват?

Говорят, что как только стихнет вторая волна, Текслера – якобы, по-тихому – переведут в столицу клерком в какую-нибудь экономическую структуру. А он до этого успеет снять Гехт, свалив на нее весь негатив «ковидных» дней. В сложившейся сейчас ситуации, Гехт и Текслер оказываются в положении, когда они одинаково неэмпатичны и медикам, и всему остальному населению. Местные элиты видят их беспомощность. О заболевших «болезнью года» и говорить нечего: медпомощь в длинную очередь, негоспитализованным антибиотиков в аптеках не достать. Мелкий бизнес потихоньку приходит в упадок, крупный спасает себя сам. По слухам, в острый период никто менять губернатора не будет.

Более того, говорят, что и мэр Че Наталья Петровна после больничного может не вернуться в свое кресло – если силовики и ее оперативно возьмут в оборот, после очередной «финальной» порции показаний ее предшественника и шефа – осужденного мэра Че Тефтелева. Впрочем, другие инсайдеры уверяют, что «дело Котовой» нарисуется много позже: уже после «исхода» Текслера и К.

Эх

Говорят, что непопавшие в ковидные и пульмонологические отделения южноуральцы, которым, тем не менее, прописывают антибиотики (которых стабильно нет в аптеках – довольно давно), достают препараты любыми способами, но чаще всего – через знакомых врачей (потому что в больницах препараты имеются). Иногда ампулы достаются даром, но все чаще звучат рассказы, когда родственники, якобы, купили заветный препарат у ушлых медиков за цену, на порядок (а то и два!) превышающую средне-аптечную. Что интересно: никто не затаил на «продавцов» зла: люди безумно рады, что вообще смогли достать жизненно важные препараты для больных близких…

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