Самые крутые слухи недели: гламур во время чумы

Работа над ошибками

Говорят, губернатор ЧО и его имиджмейкеры всерьез задумались над выправлением репутационной составляющей власти в регионе. Поскольку команда даже отследила (в соцсетях, в основном, но не только) растущую тенденция недовольства: «мол, богатых лечат от ковида чем-то секретным, но таким дорогим, что обычным гражданам не по рангу и не по карману», то появилась некая разработка, согласно которой вслед за Викторией Сахаровой и Наталья Котова, и прочие випы и випши будут рассказывать, как они лежали и кололись антибиотиками и антикоагулянтами «вместе с народом».

Среди других мер, которые должны вернуть симпатии населения, обсуждаются возобновление психиатрической помощи (хотя бы «вполовину» докарантинной); организация хотя бы в двух торговых сетях продажи сельхозпродукции и средств гигиены по «доковидным» ценам; денежные региональные надбавки (за большой риск заражения от подопечных) учителям и воспитателям детских садов (и вообще персоналу дошкольных учебных заведений); фиксированные цены на ряд медикаментов в сети аптек от областного аптечного склада.

Хлеб – всему голова

Говорят, что на волне пандемии, экс-губернатор Михаил Юревич организовал в столице туманного Альбиона несколько небольших булочных (разумеется, с собственными пекарнями). А его партнером на этот раз стала Ирина Соловьева – дочь бывшего губернатора ЧО Вадима Соловьева (которая некоторое время назад и в Челябинске была владелицей маленькой сети пекарен и кондитерских). Кроме того, говорят, у Юревича и Соловьевой на греческих островах есть несколько совместных гостиничных заведений. И парочка отелей в Дублине и Эдинбурге.

Болтают, что семейство Соловьевых поддерживало Юревича еще во времена его депутатства в Госдуме и планов изменить законы Дубая, став там собственником недвижимости (что возможно только для граждан). И теперь он милостиво пустил давнюю партнершу в новый бизнес «подкормиться».

От кутюр

Говорят, что супруга нынешнего губернатора ЧО – владелица фитнес-салона и парикмахерской в столице, решила расширить свои бизнес-интересы и создать (по примеру многих небедных жен отечественных чиновников и бизнесменов) свою фэшн- индустрию. Пока планируется коллекция верхней демисезонной одежды и обуви + акссесуары и… парики. Да-да, говорят, Ирина Текслер имеет амбициозную мечту – вернуть парики в моду (хотя бы в России, но есть и всепланетный замах), как достойную альтернативу шапкам.

Рокировочка

Говорят, что после Нового года министр региональной медицины снова будет руководить лечебным учреждением, а его место займет Михаил Вербитский. Сменят в 2021-м и министра местной экологии. Один из главных претендентов на этот пост – младший брат госдепа Бурматова – проректор ЮУрГУ Бурматов.

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