Самые крутые слухи недели: битва медиков

Говорят, что «ляпы» последних недель команды регионального минздрава неумолимо приближают отставку министра Юрия Семенова. Якобы, этот акушер – гинеколог и сам уже во сне видит свою отставку, осознавая в глубине души, что как организатор здравоохранения он не «айс», а в кризисной ситуации – тем паче. Инсайдеры из этой сферы говорят, что он вернется в перинатальный центр, с перспективой либо возглавить (впоследствии) областную больницу, либо снова стать министром, но уже в менее «заразное» время.

На пост министра регионального здравоохранения, меж тем, по инфо из административных источников, сейчас рассматриваются три кандидатуры – заместитель Семенова – Виктория Сахарова, бывшая начальница Сахаровой – начальник челябинского здравоохранения Наталья Горлова и медик-администратор, находящийся сейчас в самом большом фаворе у губернатора – Михаил Вербитский (если верить инсайдерам, Вербитский сейчас является кем-то вроде личного консультанта АЛТекслера).

За Горлову хлопочет часть городской бизнес-элиты и, естественно, непосредственный шеф – тезка Наталья (Петровна).

Вербитский – приоритет самого Текслера – хоть на Минздрав, хоть на смену Ирине Гехт – ясно же, что за неуклюжесть и промахи исполнительной власти кто-то должен ответить «креслом». Сам Вербитский, в принципе, вообще бы не хотел больше покидать должность главврача. И уж, тем более, не в середине пандемической истерии менять больницу на министерство. Но! Ему совершенно не нужна Виктория Сахарова как сменщица Семенова. Но это уже тема совершенно другой интриги.

Викторию Сахарову поддерживает в плане продвижения в министры одно из влиятельных строительно-медицинских лобби Че. Но пиар-команда губернатора и ЗакСО настроены скептически – большой симпатии у населения в данный период да еще со своей манерой поведения она не вызывает.

Виктория Владиславовна, говорят, и сама бы не слишком хотела становиться министром – женщина она благополучная и давно; слишком большой публичности по ряду причин не хотела бы. Но дело в том, что со сменой команды Дубровского, который в клочья разметал бизнес Юревича (и медицинский – в виде центра Вербитского и К «Лотос», в том числе), удалось развернуться медицинскому бизнесу, к которому «причастна» семья Виктории Сахаровой – частной медицинской сети «Источник».

К владельцу бизнеса – строителю Букрееву имеет, как говорят, прямое и непосредственное отношение не только супруг медицинской дамы-администратора, но и ее брат – Виктор Галилеев. До пандемии эта группа строителей – медиков рассчитывала развернуть аналогичные медицинские центры в обеих столицах. С Москвой все пошло туго, но с Питером даже при смене губернатора дела получилось. Однако Че команда тоже оставлять конкурентам не собирается. И в плане формирования кадровой политики им тут крайне важен свой человек в администрации региональной медицины. По этой причине, болтают сплетники, мадам Сахарову «приподняли» до зама регионального минздрава, а теперь двигают в «министерши».

Однако после возвращения в «большую» медицину Вербитского, команда, к которой имеет отношение нынешний главврач Третьей областной потихоньку начал восстановление прежней позиции «Лотоса». Понятно, что протеже оппонентов во главе региональной медицины ему ни к чему. Поэтому он рассматривает как вариант собственного карьерного роста, так и подыскивает наиболее компромиссную (для своей команды) кандидатуру министра. Поэтому очень может быть, что он поддержит Наталью Горлову – и с ней, и с госпожой – мэром у Вербитского вполне продуктивные давние отношения.

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