Самые крутые слухи недели: Союз меча и орала по-южноуральски

«У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя…»

Говорят, на фоне пандемии стремительно беднеющее население стало экономить на гробах. Ритуальные конторы по этой причине испытывают дефицит эконом-гробов и гробов «маргинального» класса. Поставки, в связи с загруженностью транспортных компаний, осуществляются в бОльшие сроки, не справляются с возросшим объемов заказов и местные столярные и плотницкие мастерские. Зато гробы премиум-класса челябинские ритуальщики с приличной наценкой (в 50% и даже более процентов) регулярно отправляют соседям – в Екатеринбург и особенно Тюмень, где ситуация ровно наоборот – гробов эконом-класса – с избытком, а люксового товара – нехватка.

Мы лучше подождем

Говорят, что продвинутые челябинцы отнюдь не рвутся вакцинироваться отечественным «спутником», а продумывают варианты – как бы уколоться пфайзеровской вакциной. Поскольку о поставках этой вакцины в Россию инфо пока никакой нет, частные медицинские центры начинают продумывать логистику по предоставлению этой услуги (хотя бы в обозримо близком будущем) всем желающим.

Ничего личного

В областном центре вип-круг с иронией обсуждает инициативы супругов Текслер касательно всевозможной поддержки детей – инвалидов, одаренных, обездоленных и прочих групп. Мол, этот тренд уже начинает напоминать бендеровский «союз меча и орала»: «со всех сторон мы слышим стоны… Поможем детям! Будем помнить, что дети –цветы жизни… » Наблюдатели полагают, что такое раздражение местных элит вызывает агрессивный сбор пожертвований, организованный ближайшим окружением АЛТ, – на акции самого губернатора и в фонд, который начала патронировать первая леди ЮУ.

Заразные роботы

Говорят, чебаркульские ковид – активисты бьют тревогу. В зону их внимания попала выставка роботов, что проходит с 3 по 6 декабря в универмаге на ул. Ленина. На роботов со всего мира – с которыми можно, кроме всего прочего, вступить в контакт, родители приводят кучу детей разного возраста. Никаких противопандемийных мер не соблюдается, общественники опасаются, что роботы уедут, а в городе начнется рост числа заражений – и ковидом, и ОРВИ.

Еда как роскошь

Поскольку все продукты и товары народного потребления с осени еженедельно растут в цене, местные социологи отмечают, что впервые, чуть ли не с 1994-го года, челябинцы собираются подарить близким на Новый год дорогие или просто хорошего качества продукты (красную икру, дорогие мясопродукты или конфеты) или вообще обойтись в этот год без подарков. Исключением во многих семьях не станут даже дети: мол, совместим, экономя, новогодний подарок с подарком на ДР.

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