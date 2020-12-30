Самые крутые слухи недели: если нельзя, но очень хочется...

Медицинские интриги

Говорят, за назначением «Викторией Сахаровой» «блуждающего» по всем чиновным ведомствам Дмитрия Тарасова стоит Станислав Мошаров. А не мэр Котова, как полагают, другие источники, причем с ремаркой: «Котовой он совершенно не нужен, заставили взять, а работать с ним совершенно невозможно».

Наблюдатели отмечают, что «страшит не то, что в команде Текслера не только прекрасно себя чувствуют многие кадры экс-губернатора Юревича», а то, что нынешний глава региона, судя по всему, перенял от Юревича принцип формирования команды и повестки – экономической и политической.

Во-первых, вечный прогиб перед Москвой, а, во-вторых, принцип личных договоренностей и семейно-кланового лоббизма.

Один из инсайдеров рассказывает, что Тарасов вообще-то пришел не просто так – до весны, якобы, уйдет Семенов, и «универсальный Димочка» займет его кресло.

В деревню, к тетке, в глушь!

Говорят, что запрет Текслера на корпоративы нарушают повсеместно. Особенно производственники, имеющие филиалы «в провинции». Проводить новогодние торжества глубоко в уральской ж… даже стало модным: в маленьких городках и селах промышленники сродни древним богам – все их почитают и боятся. Даже проболтаться – не то что с проверкой явиться – никому и в голову не придет. А если придет, то кто ж их, болезных, на частную территорию пустит?

Маленькие радости, большие печали

Говорят, средний и … несредний персонал челябинской 8-й больницы страшно радуется высокой оплате своего труда – медицинская сестра, якобы, за 8 смен получает 70 тысяч. Медики уже начали строить планы – кто машину решил купить или сменить; кто – детям на квартиру дать; в планах также ипотеки, путешествия. Пока буквально перед Новым Годом начальствующее звено не огорошило размечтавшийся персонал: бешеные деньги вам платят до весны, а потом все вернется к прежним ставкам.

Знаки времени

Говорят, что в гостиничном бизнесе областного центра полный коллапс.

Так, в гостинице «Малахит», если верить инсайдерам, осталось не больше 10% персонала. И хотя гостей сейчас немного, людей все равно не хватает.

Якобы, даже охранники, в свободное от бдения время, выполняют обязанности горничных и даже моют пригостиничный бассейн.

В минуту нужды

Сотрудники упаковочных пунктов торговых центров отмечают: в этом году челябинцы просят празднично оформить в коробки и новогодние пакеты – корзины не только традиционные деликатесы: дорогие сыры, икру, мясные излишества или алкоголь, редкие сухофрукты, но и наборы витаминов или антидепрессантов, антибактериальных и спиртовых салфеток, и различного рода антисептиков, то есть фармацевтические товары. Такого, качают головой старожилы местной торговли, не было никогда.

Искусство требует жертв

Говорят, что минкульту и челопере скоро «прилетит» от федералов. Дело в том, что на предновогодние дни в Че – по скорбным делам – прилетели аж четыре балетных критика – из Питера и Москвы. Постоянные эксперты нескольких профильных программ на канале «Культура». И черт их дернул пойти на местного Щелкунчика.

Дамы и господа принарядились, в приподнятом настроении духа – мол, Щелкунчика испортить нельзя, к тому же, у вас тут рядом Пермское училище, город большой – неужели не станцуют?!

Столичные гости бежали после первого акта, с воплями: «Искусство, конечно, требует жертв, но не человеческих же! Ничего кроме … мы пожертвовать на это не готовы». И теперь планируют разгромный эфир касательно состояния ряда провинциальных театров, и челябинского, в частности. Больше всего, говорят, расстроились друзья и родня разочарованных балетоманов – мол, мы им говорили, не ходите, у вас же под боком – нормальные театры, но они же настояли, чтобы мы купили билеты – как Рождественский подарок… Теперь вот тоже ходим, как оплеванные, – сделали подарок, называется.

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Челябинск. Другие новости 30.12.20

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