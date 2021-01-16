Самые крутые слухи недели: коронавирус мозга

Мирррамистин!

Говорят, что региональные чиновники и сотрудники ряда корпораций (из тех, кого практически принудительно регулярно тестируют на ковид), из параноидальных, вероятно, карьерных соображений совсем не хотят, чтобы их «застукали» с коронавирусом. Поэтому перед взятием теста обрабатывают всю доступную слизистую …мирамистином, вошедшим в моду с легкой руки и нарочитого грассирования Ивана Охлобыстина.

Некоторые заменяют модное средство старой доброй водочкой (прополоскать и закапать – это же не выпить, правда, слизистую носа кое-кто сильно повредил) или хлоргексидином. Дамочки для горла применяют граммидин – после него, тесты, вроде как тоже, «исключительно отрицательные».

В этой связи рассказывают занятнейший случай, произошедший с относительно молодым сотрудником, который все перхал и сопливил на работе, сбивая температуру аспирином и парацетамолом. Когда пришедшие в ярость коллеги с помощью медиков выводили его (уже почти в горячечном бреду) «под белы рученьки» из присутственного места, этот трудоголик вырывался и орал: «у меня же тест отрицательный!»

Женщины пахали

А вот сотрудники – дамы двух региональных университетов ( ЮУрГУ и ЧелГУ), и особенно, « медяги», жалуются на неприятную тенденцию: слишком многие их коллеги – мужчины « доценты – профессура» так опасаются ковида, что всеми правдами и не правдами стараются ни под каким видом не появляться в вузе, даже на заседаниях кафедры. А поскольку объемы «бумажной» работы у ППС никто не отменял, история получается некрасивая: работу симулянтов или паникеров за этих «мамсиков» выполняют коллеги слабого пола.

Каждому своя вакцина

Говорят, вип-южноуральцы, в очередь, летают в столицу – точнее, в Сколково: торопятся привиться «Пфайзером». По слухам, моду на это ввели региональный Минфин и Минздрав.

Шведский синдром

Говорят, что странное «выздоровление» региона, ныне модно именуемое «выходом на плато заболеваемости», связано не только с желанием губернатора следовать столичным трендам, но и новой, не озвучиваемой массам, но изложенной топ-менеджерам концепции: «не нужно никаких жестких мер, все должны переболеть». На этой волне даже возникли слухи: мол, АЛТ не только переболел, но и уже привился – и немецкой вакциной, и даже дефицитной английской…

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