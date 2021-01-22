Самые крутые слухи недели: битва титанов и титанок

Говорят, что предполагаемое создание уральского университетского кластера уже вызвало борьбу за должность ректора этого гиганта. Среди южноуральских номинантов – нынешний ректор ЧелГУ и его предшественница Диана Циринг (эта, правда, больше бьется за место проректора по гуманитарному профилю) и Бурматов – старший (его младший брат, ныне – проректор ЮУрГУ – хотел бы сохраниться в той же должности, но уже в объединенном вузе).

В этой связи интересно будущее нынешнего ректора ЮУрГУ. По слухам, АЛШестаков уходит уже в 2021-м. Возможно, он станет следующим сенатором от Южного Урала. Поскольку столичные смотрящие настоятельно рекомендуют местным властям «заменить» сенаторку Павлову. К тому же, как говорят, она недавно чем-то сильно разозлила главную в этой палате.

Впрочем, если верить другим источникам, общественно-политический деятель Марго станет госдепом по партийным спискам главной партии. И, возможно (и даже скорее всего), не от ЧО. У дамы имеются влиятельные покровители, точнее – один лоббист.

А вот многолетний, чуть ли со студенческой скамьи госдеп Дмитрий Вяткин (втиснутый в Нижнюю палату по протекции папы – когда-то важного человека в регионе – главы областного суда) в новом составе (и тоже по протекции – но уже одного из столичных юридических лобби, к которому также имел отношение его папа) ГД претендует на роль вице-спикера. Инсайдеры именно этим объясняют его последние резкие (хотя и весьма неуклюжие) заявления по так называемой кремлевской повестке.

Ранее Дмитрий Федорович был весьма вялым спикером по любо тематике. Но в нынешней «взрослой» ситуации ему велели перед выборами продемонстрировать себя с максимально яркой стороны. Одновременно и патриотической, и юридической, и – сверх предела лояльной и даже «опережающей» инициативы исполнительной федеральной власти.

Вишенка на выборном торте – Ирина Гехт. Говорят, что в зависимости от ситуации, она тоже либо снова станет сенаторкой, либо пойдет на выборы в ГД – вместо Барышева или Бурматова (в случае, если проект «три региона = один университет» будет осуществлен уже летом).

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Челябинск. Другие новости 22.01.21

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