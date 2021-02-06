Самые крутые слухи недели: жуткая непруха

Просчитался

Говорят, у челябинского богатея Александра Аристова неприятности: некоторые весьма влиятельные российские виноделы (они же – крымские латифундисты), точнее, один, которому южноуральский магнат не так давно продал часть своего крымского бизнеса, хочет приобрести все активы Аристова. Но совсем не по той цене, на которую рассчитывал Аристов. АА, как говорят, вообще ничего не хотел продавать, но… на него надавили. Естественно, не снизу, и он, как мудрая акула российского империализма, довольно быстро согласился. Правда, хотел тут же продать и свои итальянские виноградники да лимонные и апельсиновые сады, на что получил ироничный ответ: мол, с удовольствием, но только после отмены санкций…

Не оправдал

Говорят, что у челябинского губернатора неприятности – из-за вице-премьера российского правительства Виктории Абрамченко и ее свиты, резюмировавших, что самостоятельно АЛТ не может принудить крупных собственников местных промышленных гигантов вложиться в «перезагрузку» региона. И поэтому как для продуктивных переговоров с владельцами ЧЭМК, так и с пока не перешедшими в стадию конкретных обязательств переговорами с хозяевами ЧМК были привлечены федеральные силы.

Говорят, последней каплей недовольства высокопоставленной дамы «экологической реальностью» челябинцев стала вода в областном центре: ВА, открыв горячую воду в одном из местных кранов, была неприятно впечатлена ее мутностью и желтизной…

Перезагрузка

Говорят, что впереди у южноуральского главы региона еще бОльшие неприятности, связанные с уходом Александра Федорова. Потому что именно АФ «болел» за родное предприятие и за его «отраслевое» лицо. Оставшемуся на хозяйстве Ильичу Комарову челябинский трубопрокатный не «родной», а «приемный», поэтому теперь он намерен всерьез заняться «экономией» на этом объекте, что грозит проблемами не только в плане занятости сотрудников, но и в сфере экологии, и инвестициям предприятия в Ленинский район Че, и в экономику областного центра. По слухам, уже к апрелю

финансово-коммерческий менеджмент на заводе будет обновлен.

Облом

Говорят, что у вице-спикера ЗакСО и топ-менеджера ЧТПЗ Владимира Павлова неприятности сразу по нескольким фронтам. После ухода Федорова он может лишиться поддержки местных промышленных элит – его поведение стало многих раздражать в последнее время. А, кроме того, он может стать неинтересен Комарову. И тот не будет настаивать в переговорах с региональными и столичными властями на том, чтобы Павлов стал депутатом ГД или сенатором.

Побольше эмпатии!

Говорят, что и у Ирины Гехт неприятности – из-за вырвавшихся (в порыве, не исключено, верноподданнических чувств-с), фраз о том, что участие южноуральцев в митингах 31 января может вылиться в новую вспышку ковида в области. Столица, болтают сплетники, указала региональному главе, что его подчиненные не имеют соответствующих должности «PR- компетенций» и устраивают, словно «училки» «выволочку» потенциальному электорату накануне вторых по значимости выборов в стране. Мол, это «совершенно и абсолютно» недопустимо, ибо федеральный центр и так недоволен результатами деятельности команды Текслера как по визуальному, так и по экономическому «преображению» региона, который АЛТ обещал президенту.

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