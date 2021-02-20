Самые крутые слухи недели: тень Вайнштейнов

Третьей будешь?

Говорят, у челябинского губернатора небольшие, но таки проблемы представительского свойства. Касательно трехголового, но единого лица «главной» партии на выборах в ГД. Точнее, гендерной сбалансированности тройки лидеров от ЕР.

Если со вторым членом тройки (своего пола) он практически определился, хотя и не решил окончательно, с кем будет «висеть» на агитационной продукции – с хоккеистом Гомоляко или бардом Митяевым, то с дамами на Южном Урале полный швах. Ни одной уважаемой публичной раскрученной персоны.

Из политически активных, относительно известных и адекватных есть Ольга Мухометьярова, но она, увы, член другой партии.

Павлова и Гехт отметаются, ибо своими словесами и действиями в ковидный год испортили репутацию настолько, что коллеги задаются вопросом: как дальше карьеру-то будут строить?!

Лена Колесникова была бы полезна, но двух колесниковых в думе, как шутят помощники АЛТ, южноуральский боливар не выдержит.

Котову консультанты также рекомендуют лишь как запасной вариант.

А если говорить о конкретном моменте, то АЛТ рассматривает как сомнительный, но все же вариант оперную южноуральскую приму Наталья Заварзину (она к тому же, как уроженка Магнитки, связывает два крупных центра области, а как жена главного онколога Важенина обеспечивает эмпатию медицинского электората и некой вип-части региона) и самую известную челябинскую балерину Татьяну Предеину.

Самому губернатору эта идея нравится необычным (для региона) «культурным» подходом, но все-таки он бы предпочел, как говорят инсайдеры, вместо «актерок» видеть в партийной тройке спортсменку или медичку.

Флёр сопричастности

Говорят, у Текслера куда большие, чем вышеобозначенная, проблемы с экологической повесткой.

ТРЦ в лесной зоне Копейска, детская больница в челябинском бору, «неожиданное» решение по инфекционной больнице, которая тоже не в «том» месте оказалась у текслеровского любимчика Вербитского – все эти резонансные темы вызвали недовольство федералов. Как урегулировать конфликтные ситуации и с москвичами, и с Вайнштейнами (тень которых маячит за каждым из скандалов), команда губернатора не знает, да и не хочет вмешиваться в чужие политические и экономические обязательства.

Более того, теперь никто не знает, удастся ли замять некрасивую историю с «друзьями» Гехт касательно тендера на строительство резонансной детской больницы. А тут еще Вайнштейны настоятельно советуют АЛТ сделать министром по культуре или социалке, или замом по медицине (или ввести в мэрию одним из замов) свою давнюю пиарщицу Екатерину Демидову. Поскольку за это они готовы решить несколько давно подвисших проблем (от недостроя Никитина у английской гимназии до радикальной проблемы со строительством метро!), то эксперты не исключают, что и Гехт Текслер уберет уже в самом крайнем «уголовном» случае, и Вербитского с Демидовой и прочими кадрами Вайнштейнов рассадит – куда скажут…

Мина под «Кошкин дом»

Говорят, что и за арестом зама челябинского мэра Котовой (и совсем не «постылого») тоже стоят Вайнштейны – сегодняшние южноуральские чубайсы. Якобы, это месть за подставу Гехт, причем по нескольким позициям (и с больницей в бору, в том числе). Вообще, элиты уже давно судачат, что Котова с Гехт (а главное – их лоббисты) не ладят между собой. И до ситуации с бором более сильной считалась позиция Гехт. Но сейчас диспозиция меняется, и, возможно, оппонирующие Вайнштейнам бизнесы возьмут небольшой реванш. Потом, как рассуждают эксперты, Вайнштейны опять обратятся к своим федеральным покровителям, и статус кво будет восстановлен. Но уже всем станет ясно – и эти «небожители» тоже уязвимы.

Полное фиаско?!

Говорят, что семья Андрея Косилова намерена продать все свои агро-бизнесы и латифундистские активы. Покупателей трое (но каждый хочет купить все) – сельхозимперии Аристова – Кретова, Козицына и Вайнштейнов (куда сегодня без них). Одни источники говорят, что АК, его дочери и зятю все равно, кто станет приобретателем – кто больше предложит, тому и отдадут. А другие уверяют, что АК продаст земли и фермы только «Михалычу», т.е. Александру Аристову.

Идеологическая мимикрия

Говорят, что медийный джокер Холмс – Афанасьев, что не так давно сменил ПМЖ с Челябинска на Нью-Йорк, и пропагандистский имидж – из клевретов ВВП стал «свободомыслящим» наемником русской службы радио «Свобода» – продолжает доставлять проблемы своим недавним лоббистам – на журфаке ЮУргУ, в местном филиале ВГТРК и в областной администрации (в городской у него уже давно друзей не осталось).

В основном, это были дамы и полудамы бальзаковского возраста. Теперь эти дрожащие от своего политического косоглазия тети вынуждены объяснять компетентным лицам, чем же так хорош был журналист Слава, что ему обеспечивали ведение спецкурсов по завышенной ставке, а также прямые и непрямые эфиры по завышенному же гонорару, если этим руководительницам не раз приходили сведения о неподобающем поведении бывшего доверенного лица президента на Южном Урале: то он перебрал на банкете доверенных лиц президента со всей страны и устроил скандальную ситуацию с битьем с посуды и распеванием песни про «Березовый сок»; то беззастенчиво пропускал свои семинары, ибо опять же принял лишнего и буквально приходил «в себя» в некой лечебнице на Кузнецова; то… но это уж совсем трешшш…

Говорят, что вся эта ситуация грозит «бархатным» увольнением и нанимательнице Холмса – Афанасьева в местной гостелекомпании, и руководительнице в университете. Но если последняя уже совсем возрастная дама, то первой нужно продержаться до пенсии еще лет десять.

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