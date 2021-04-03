Самые крутые слухи недели: дай порулить!

Знаки свыше

Бенефис южноуральского губернатора в Совфеде, конечно, смазала спикер Верхней палаты парламента. Впрочем, и до этой серии победных реляций никто не считал АТ звездой большой политики – по представительским и ораторским данным, как говорят гуру пиара, нынешний глава региона не уступает разве что предшественнику – гиревику. А с тем же Петром Суминым – рядом не поставишь.

Однако, самое главное в замечании «бабы Вали» было вовсе не то, что она спустила челябинских топ-лакировщиков с небес на землю. А то, что в соцсетях горожан она увидела огромное «бревно» в глазу региональных инфраструктур: скверный парк городского общественного транспорта и бардак в осуществлении перевозок. Других проблем области и областного центра руководитель сенаторов страны не заметила: о больнице Гехт – Вайнштейнов в бору, о жутких НМУ, растущей безработице и нищете она, видать, посты челябинцев не дочитала. А вот жестянки на колесах пробрали Валентину Ивановну до самого сердца.

На самом же деле, ВМ благословила приход варягов в эту сферу региона. Варяги, правда, соседи: Екатеринбург – Тюмень – Пермь, но есть и московские соискатели, но их франшиза будет осуществляться екатеринбуржцами.

Дело в том, что в администрации АЛТ, несмотря на все переговоры с желающими взять в свои руки городские пассажирские перевозки, несколько приличных чиновников предлагали довольно грамотные схемы контроля и даже обеспечения дохода в региональную казну от прихода чужаков в эту сферу (ибо речь идет не только о Че). И это очень не понравилось варягам, поэтому они стали искать лоббистов своих транспортных предложений на самом верху. Нашли. Теперь команда Текслера разрабатывает новые схемы взаимодействия с потенциальными перевозчиками – чтобы в случае, «если что-то пойдет не так», ситуацию можно было изменить.

Стуки снизу

Заявление Мительмана – младшего (о необходимости сменить мэра и перезагрузить мэрию с городской думой) – тоже не эмоциональный срыв молодого (относительно остальных, конечно) политика, век которого заедают местные старейшины. И не элемент обострения борьбы за мандаты в ГД, когда Мительман – младший пытается потеснить Павлова – младшего. Это такой манифест местных элит, инициированный Вайнштейнами и адресованный не слишком искушенному в политических интригах губернатору: мол, крупный бизнес – бога ради, пусть займет первые ряды в ГД и лакомом бизнесе даже в ущерб местным коммерсантам, но представительствовать в городских ветвях власти уж позвольте местным Ротшильдам. За Мительманом-мл. в данном случае стоит масса местных семей – от Видгофа и Кретова до Антипова и Коростелева.

По слухам, занять кресло челябинского мэра и руководителя городской Думы не прочь не только сам Мительма-мл., но и Видгоф-мл., и зятья Кретова, и даже сын Брагина.

Следующий губернаторский призыв

Говорят, необычное назначение Константина Захарова руководителем росатомовского предприятия – не последний этап его карьеры, а переходный. Поскольку Сергей Кириенко, якобы, рассматривает этого предпринимателя-промышленника с политическим (хотя и весьма неоднозначным) опытом как одного из возможных номинантов на челябинского губернатора «после Текслера».

Еще одним потенциальным кандидатом в губернаторы ЧО наблюдатели считают Евгения Рогозу. Снижение его федеральных ставок ожидается уже в ближайшее время – после отставки лоббирущего Рогозу и его бизнес (на данный момент) Дмитрия Рогозина – одиозного главы Роскосмоса, и в этом случае возвращение на родину будет если не «платиновым», то, несомненно, «золотым парашютом» Рогозы.

Во сыром бору злой огонь кипит

Что же касается строительства новой детской больницы в бору – на котором так настаивает вице-губернатор Гехт, чью активность и несговорчивость по данному вопросу (о переносе места строительства) наблюдатели давно и крепко связывают с интересами Вайнштейнов, – то неуступчивость Гехт, как говорят, вполне может стоить ей вице- губернаторской карьеры и, как минимум, неприятного служебного расследования. Эксперты связывают это с изменением политики местных чекистов, которых в конце января возглавил новый руководитель с типичной для органов неброской фамилией Иванов.

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