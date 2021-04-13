Самые крутые слухи недели: белой акации букетик миграции

Муля, не нервируй меня

Говорят, губернатор Текслер взбешен роликом-пародией на образ (да и имидж) своей супруги экс-медички – теледивы, «практикующей» благотворительницы и просветительницы. Его приближенные с ног сбились, пытаясь установить поименно всех заказчиков. Что сложно, ибо то, что ролик гуляет по постам блогеров и на страницах соцсетей, – это реакция южноуральского разностатусного социума на деятельность самого АЛТ.

И прежде всего бизнес-среды, недовольной тем, как Текслер договаривается (точнее – не способен договориться ни с кем, но активно продвигает, в том числе, и по карьерно-партийной линии исключительно своих). В период кризиса, вызванного, в том числе, и пандемией, предприниматели оказываются в довольно неприятной и невыгодной ситуации, когда их деньги работают не на них. Кроме того, распад последних коренных «империй» Комарова – Федорова, Антипова – Аристова отправил в свободное плаванье значительный круг входивших в эти империи бизнесов и их владельцев, поэтому теперь не только Гартунг «одинок, как Робинзон», но и Мительманы, и Видгофы, и Рыльских, и Барышев с Овчинниковым – каждый сам себе Робин Гуд. И, если позиция Текслера им не помогает в развитии или хотя бы сохранении бизнеса и политической позиции, они начинают действовать на свой страх и риск. Отсюда и демарш Мительмана – младшего, и киноэпиграмма на Ирину «Лекстер».

Кроме всего прочего, такой беспрецедентный стеб над лучшей половинкой первого лица в области говорит и о том, что он нервирует своей беспомощной деятельностью и зашедших в регион «акул империализма». А раз нервирует – они его не финансируют. Более того, активно ищут кандидатуру на замену – чтобы, условно говоря, фандрайзинг корпораций пошел на эффективное развитие и эффектное преображение «региона присутствия крупных современных корпораций».

И в этом плане АЛТ тоже «попал»: мало того, что подвязался на публичную политическую деятельность, не имея для этого соответствующих данных и опыта, так еще без денег – консультантов ему шлют дешевых и непродуктивных, которые не решают имеющиеся проблемы, а создают на «Лёшину голову» новые конфликты и пИчальки.

Исход в движении

Меж тем, исход относительно успешных и крупных предпринимателей из региона продолжается. Да и мелких, но энергичных – тоже. И даже неэнергичные аксакалы покидают малую родину.

В обеих столицах и их областях намерен в третьем десятилетии 21-го века развивать свой строительный и девелоперский бизнес Олег Иванов. Наследники трубника Федорова связывают свои планы только с Москвой и Подмосковьем. В апгрейд Кронштадта и других городов Ленобласти думает иневестировать Мительман – старший. На ПМЖ в столицу – поближе к младшей дочке думает перебраться Мякуш. Под Калиниград, на балтийский берег – в курортный и очень экологичный Светлогорск планирует переезд (почти со всем своим многочисленным семейством) Анатолий Брагин.

Чиновные рокировочки

Говорят, в скором времени, вице-губернатор Сергей Сушков снова станет главой регионального Минсельхоза, сохранив за собой и нынешнюю должность, правда, несколько изменится круг курируемых им вопросов.

Дескать, продовольственная безопасность региона сейчас становится «актуальным вызовом», нужен более «тяжеловесный» руководитель. Нынешний министр, как говорят, останется в ведомстве, на позиции зама Сушкова.

Покинет – в летний сезон – свою должность и Южный Урал и минкульт Бетехтин. К нему, как спелетничают, есть претензии у различных инвесторов культурных проектов. По слухам, челябинский минкульт либо снова подастся в Сочи, либо займется привычным культурным менеджментом в Крыму.

Еще до выборов, как утверждают некоторые источники – вместе или еще до Текслера, со своих постов уйдут Наталья Котова и Ирина Гехт. Источники говорят, что по осени у области будет и новый сенатор – вместо Маргариты Павловой – Боровченко, бесконечно дискредитирующей ЧО своими незрелыми заявлениями, сенатором, не исключено, станет Семен Мительман или Борис Видгоф.

При этом некоторые источники уверяют, что ряд названных «уходящих» чиновников уже после майских праздников станут свидетелями (если не хуже) новых коррупционных дел.

По кирпичику

Говорят, уже в 2021-м варяги не только «зайдут» на муниципальный транспорт в самых больших городах региона, но и начнут «отжимать» строительный бизнес и компании по водо- и энергоснабжению, а также кладбищенский бизнес. Единственными потенциальными местными игроками, во всяком случае, на поле «водоотведения и водоснабжения», называют Антипова и Видгофа. По слухам, интерес к этой сфере проявляют и Вайнштейы, и Гартунги.

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