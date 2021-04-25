Самые крутые слухи недели: отстающий

Взять на буксир

Говорят, предстоящий приезд нижегородского губернатора Глеба Никитина в ЧО – это нечто вроде исполнения поручения президента: «взять на буксир» отстающего по «рейтингу народной любви» коллегу – старшего сверстника. Несмотря на то, что до губернаторства Текслер и Никитин были людьми «аполитичными» – замминистрами в малопубличных министерствах, губернаторская карьера Никитина складывается намного удачнее текслеровской. Политологи говорят, что все дело в харизме.

Но, как бы там ни было, Никитин должен будет помочь Текслеру с корректировкой экологической повестки, а также поделится опытом, как они с другим Никитиным – приятелем Глеба и новгородским главой (впрочем, покровители – лоббисты у обоих губернаторов – тезок одни и те же – с фамилией на букву Р) соединили два Новогорода, запустив поезд.

То есть предполагается, что кроме экологического консалтинга, Никитин сориентирует АЛТ в межрегиональной и региональной транспортной схеме и в вопросах сохранения (или возрождения) и поддержки местных ремесел ( типа, Златоустовской гравюры и Каслинского литья), поскольку сам Никитин просто помешан на развитии нижегородских народных промыслов (особенно хохломской росписи). ГН поможет коллеге и с апгрейдом пиар-команды: чтобы Текслер досидел губернатором хотя бы один срок. А главное – не запорол осенние выборы в Госдуму.

Кстати, второй Никитин – Андрей – тоже планирует протянуть «руку помощи» АЛТ – в плане транспортной и туристической логистики.

В очереди

Говорят, у министра Бетехтина обломилась возможность вернуться в Сочи – речь шла о директорстве в одном из местных музеев или галерей, а завхозом в филармонию он идти не пожелал. И Александр Аристов не смог ему помочь с трудоустройством в культурном сегменте Крыма. Поэтому Бетехтин решил стать ректором челябинской академии культуры, в просторечии именуемой «кульком» – благо, по осени действующий ректор этого вуза Рушанин уходит на покой, и грядут выборы первого лица.

Бетехтин очень надеется на помощь своих столичных связей и хороших знакомых по Сочи (типа, Сергея Кириенко). Тем не менее, в академической среде его шансы расценивают как средние, и вовсю обсуждают, как об этой должности (через связи в столичном вузе Кузьминова и при посредничестве друга семьи – президента ЮУрГУ Германа Вяткина) хлопочет так и не пристроившийся на стабильную работу в немецкоязычной высшей школе профессор Игорь Нарский, несколько лет назад свернувший свою деятельность в двух челябинских университетах и уехавший в Швейцарию на вольные академические хлеба, обернувшиеся жесткой корочкой во время пандемии.

Третьим претендентом на пока еще невакантное место Рушанина называют Диану Циринг – экс-ректора ЧелГУ.

Из двух зол: Гехт или Бурматов?

Говорят, в этом году уйдет и неюный ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. Займет ли он почетную должность президента универа, которую пока занимает его предшественник Герман Вяткин или уедет на ПМЖ в Штаты – к дочери – вопрос, который не слишком занимает ППС этого вуза. В отличие от вопроса: кто следующий/ая ректор? По слухам, на должность претендуют Ирина Гехт и нынешний проректор университета Бурматов – младший брат госдепа Бурматова. А еще говорят об объединении ЮУрГУ и ЧелГУ (по типу федерального универа в соседнем Екатеринбурге), но не под этих «лириков», а под физика – нынешнего ректора ЧелГУ.

Покорение Крыма

Если министру региональной культуры Бетехтину не повезло, и он не смог на старости лет перебраться «на юга», то главному челябинскому полицейскому, похоже, посчастливилось больше. Болтают, что задолго до следующего бархатного сезона крымскую службу безопасности Аристова возглавит генерал Сергеев, чей контракт как главы регионального управления МВД истекает уже летом (и не будет продлен из-за, как болтают, хабаровского бэкграунда Сергеева).

Кстати, уже некоторое время помощником олигарха по аналогичной тематике является еще один уральский экс-силовик – Александр Новокрещенов.

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