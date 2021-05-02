Самые крутые слухи недели: мякушки и текслеки

Осень патриарха

Говорят, в определенных, искушенных информацией, кругах Че и ЧО оговорочки олдушки – вечного спикера ЗакСо Владимира Мякуша с легкой руки одного депутата – острослова стали называть «мякушками» (на манер известных с 90- х «черномырдинок»).

Вроде бы, у «ценителей» насчитывается в блокнотиках до сотни «ляпов» ВВМ.

Одна из самых первых резонансных оговорок Мякуша датируется 2005-м годом, когда перед матчем «трактористов» с екатеринбургскими соперниками он пожелал челябинскому клубу выйти «в этом сезоне в Высшую Лигу». Хоккеисты, уже давно игравшие в Высшей лиге и претендовавшие на Суперлигу, буквально онемели – окаменели, а болельщики проводили спикера с ледовой арены, где он призывал к давно свершившемуся, обидным свистом и улюлюканьем.

В 16-м году, когда во время выборов на телефон Мякуша и некоторых его коллег была совершена атака, он запомнился алогизмом: «эти звонки с германских и украинских номеров нас не запугают, я сам недавно был на участке и проголосовал…»

Годом позже спикер развеселил элиты саморекламой: «Мне кажется, что я гармоничен, но нет предела совершенству…»

В 17-м году ВВМ, представляя на заседании слово одному из руководителей силовых ведомств области, заметил, что такой имярек, кроме всего прочего, расскажет депутатскому корпусу о том, как его служба «содействует коррупции». Деликатный генерал +, слегка обалдевший от слов главного местного законотворца, но не потерявший надежду, что возрастной человек оговорился, все-таки начал с того, что его ведомство «осуществляет меры по противодействию коррупции». Зал, нужно сказать, тоже ситуацию оценил – среди присутствующих не стихало оживление.

В следующем сезоне, когда Мякуш пекся о материальной поддержке бюджетников, он особенно отметил заботу законотворцев о таких важных категориях, как «педики и медики». Имея в виду отнюдь не представителей ЛГБТ-сообщества, а педагогов.

В 20-м году, после очередного избрания спикером, ВВ, возмущенный публикацией в одном из СМИ, где, в частности говорилось, что в этом созыве «он будет играть больше декоративную роль», ответил злопыхателям: «Никакой дегенеративной роли я играть не буду…»

Обнулить ноль

Говорят, что в застойные времена, как в никакие другие, российское общество реагирует на затхлость обстановки анекдотами. И даже, как это ни странно, его так называемая элитарная и даже чиновная часть.

Так, реакцией депутатов всех уровней и местных бизнесменов на мнение политолога Подопригоры (что невыполнение Алексеем Текслером своих же демагогических обещаний – например, наведения порядка в сфере муниципального транспорта; снижения (на треть) цен на продуктовую корзину; повышение (на ту же треть ) зарплат пролетариату; достройки недостроев к саммитам: разработки «золотого», лучшего в мире «челябинского экологического стандарта» и т.д., и т.п. – привело к обнулению всяческой репутации пятого южноуральского губернатора) стал анекдот в форме риторического вопроса: «Можно ли обнулить ноль?!»

А сами громкие обещалки АЛТ южноуральцы стали называть «текслеки».

Отвечаю: они ненастоящие

Анекдотическим персонажем стала и мэр Котова. Ее жесткость и несговорчивость по неважным вопросам и ангажированность по принципиальным темам свела симпатию к этой мисс администраторше, как говорят социологи, к «минимуму Тефтелева». Шутку же про Наталью Петровну переиначили из анекдота «с бородой» – из брежневских времен:

«Говорят, что у меня брови ненастоящие. Отвечаю: они ненастоящие, зато туфли от Valentino – настоящие…»

И так сойдёт

Кстати, о проблеме муниципального транспорта.

Говорят, распиаренная покупка 30 трамваев новым владельцем ЧТПЗ грозит оказаться таким же тухлым яйцом, как и все ранее предлагавшиеся схемы по решению проблемы общественного транспорта в областном центре и регионе, в целом. Якобы, весь это трюк с покупкой усть-катавских трамваев – лишь недальновидный предвыборный ход текслеровцев, который они – через столицу – уговорили проплатить вошедшую в регион корпорацию.

Новые трамваи (хотя сама модель предполагаемых в покупке транспортных единиц сильно отстает от современных, мягко говоря, стандартов) при отвратительном качестве трамвайных путей в том же Че мгновенно превратятся в рухлядь, ничем не лучше той, что сейчас громыхает по рельсам областного центра и ЧО. Но на качественное решение проблемы у текслеровцев уже нет времени. Да и желания. По слухам, Текслер еще до наступления 2022- го года отчалит из региона в Москву или в Крым – возглавит что- нибудь энергетическое. Поэтому, на данном этапе его карьеры, ему важно лишь обеспечить относительно массовое и спокойное проведение выборов на Южном Урале.

В светлое балтийское будущее!

Говорят, известно и следующее место работы Натальи Котовой – в мэрии одного из городков Калининградской области. Да что там, в курортной жемчужине этого самого западного региона – в приморском Светлогорске, где, по слухам, у мадам градоначальницы есть неплохие связи. Если верить инсайдерам, помешать этим симпатичным планам смогут только претензии правоохранительных органов к деятельности мэра НК. Поэтому, она, якобы, уже сейчас, как любят говорить карьеристы – чиновники «подчищает хвосты».

Кукушата

Говорят, за проблемами строительной компании «Альфа-строй» бизнесмена Олега Иванова (некоторые эксперты полагают, что банкротства в связи с недостроенными объектами госназначения ему не избежать) стоят Вайнштейны, решившие, в том числе, расширить свой строительный бизнес за счет возведения очередных «больничных» объектов – в данном случае, зданий психоневрологического назначения.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 01.05.21

В Челябинске прогремел первый первомайский салют. / На Урале объявлена чрезвычайная пожарная опасность. / Разные судьбы. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»