В Челябинске начинают «бархатную революцию»

В Челябинске начинают «трамвайную революцию»: в этом году в городе приступят к формированию «бархатного пути».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная проблема Челябинска – это разбитые трамвайные пути устаревшей конструкции – их не меняли минимум 15 лет. На таких рельсах любой новый трамвай придет в негодность в течение месяца. Поэтому решено постепенно обновлять трамвайные пути.

В текущем году планируется отремонтировать 26 переездов. На прямых перекрестках планируется обустроить покрытия из бетонных плит размером 568×458×120 мм. «Данный материал зарекомендовал себя с положительной стороны, – заявляют в мэрии. – К примеру, на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Коммуны ремонт межрельсового покрытия с применением такой плитки был выполнен в 2016 году».

Telegram: Перекрестки, которые отремонтируют по заказу Миндортранса

Telegram: Перекрестки, которые отремонтируют по заказу администрации Челябинска

Чиновники отмечают: поскольку перекрестки включены в разные программы ремонта, сроки завершения варьируются от середины июля до ноября текущего года.

Кроме того, будет обустроено 25 обособленных трамвайных платформ и реконструировано 5 километров пути: на участках улицы Цвиллинга от Тимирязева до железнодорожного вокзала и улиц Первой пятилетки от депо №1 до улицы Горького рельсы будут укладывать по бесстыковой технологии. Если сейчас рельсы стыкуются каждые 25 метров, то на указанных участках стыков не будет. 100-метровые плети будут сваривать. Это и есть так называемый бархатный путь, по которому трамваи передвигаются быстро и почти бесшумно.

В течение ближайших 3 лет по такой технологии собираются реконструировать 65% трамвайных путей. Правда, все планы могут разбиться о недостаточное финансирование и качество работ.

Так, работы по ремонту пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, выполненные в Челябинске в прошлом году, не были приняты и не оплачены из-за неудовлетворительного исполнения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.05.21

Госдума ввела уголовную ответственность за незаконные займы. / Металлурги Магнитки получили Гран-при РСПП. / Отчима, обвиняемого в убийстве двухлетнего ребенка, отправили в СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»