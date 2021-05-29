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Суббота, 29 мая 2021, 12:43 мск

Новости Челябинск

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В центре Челябинска появится арт-лес

В центре Челябинска собираются обустроить арт-лес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о территории бывшего сада камней возле Дворца спорта «Юность». Этот участок долгое время находился в запущенном состоянии. В прошлом году его расчистили.

Сейчас это место выглядит довольно уныло.

Все, что осталось от камней

«Сад камней умер потому, что его построили, но не дали людям сценариев – что там делать, –отмечает главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. – Просто разбросали камни. Сейчас краеведческий музей все ценные экземпляры собрал. А место прекрасное, но пока там руины».

Территорию решено сделать площадкой современного искусства. В июне здесь состоится Фестиваль песочных скульптур, в рамках которого должны появиться 3-4 метровые композиции, посвященные истории города. Песок завезут на следующей неделе, а сам фестиваль начнется с 10 июня. Из бюджета города на его проведение выделено 5,4 млн рублей.

Еще одна идея: превратить бывший сад камней в арт-лес. 28 мая на озере Сунгуль стартовал фестиваль ленд-арта: 20 художников, архитекторов, скульпторов со всей России создали 12 уникальных объектов из природных материалов.

«Либо в этом году, либо в следующем предполагаем пригласить участников фестиваля в сад камней и насытить его ленд-артом, – рассказал Павел Крутолапов. – И у нас появится в центре города арт-лес».

Челябинск, Ульяна Белкина

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