Самые крутые слухи недели: почему не Чебурашка?

Отрыжка пандемии

Говорят, что в сфере приоритетов нового областного прокурора – стабилизация ситуации в жутко криминализированных Миассе и Златоусте. Во-первых, на фоне пандемии «обострились» рейдерские настроения – денег-то, как известно, «нет», и давно.

Во-вторых, начался передел курортной зоны Тургояка, поскольку бизнесменам (в том числе, и неоднократно судимым, перегруппировавшимся после смерти или посадки ряда лидеров горнозаводских ОПГ) стало ясно, что местные курорты «нужно брать» –

«карантинные» и «санкционные» ситуации в 21-м веке следуют одна за другой, поэтому внутренние резервы становятся выгодными инвестициями.

Кроме того, говорят, бывшие члены команды Валерия Панова начинают активно распродавать свою недвижимость и бизнес на Тургояке – одном из самых лакомых кусочков для продавцов летнего и зимнего отдыха на Южном Урале. И желающие не просто выстроились в очередь – уже затевают драчку.

Их ответ Чемберлену…

Говорят, неожиданная гольф-инициатива Константина Струкова тоже связана с развитием внутреннего, но уже дюже элитного спорта и отдыха. Струков не только намерен создать новые поля в неэкологичном регионе, но и приобрести этот бизнес в Ленинском районе, на озере Смолино – после продажи ЧТПЗ неинтересный Ильичу Комарову и наследникам Федорова.

Инсайдеры уверяют, что этот экстравагантный предприниматель намерен, со временем, интегрировать челябинское гольф-движение в мировое и пригласить поучаствовать в состязаниях своих заграничных приятелей и партнеров. Ну, а его голубая мечта – принять на Южном Урале кого-нибудь из британских монарших особ – из разряда любителей гольфа.

Профессия – руководитель

Говорят, летом у челябинского губернатора появится новый заместитель. Министром общественной безопасности и, одновременно, вице-губернатором станет Андрей Сергеев – пока еще начальник регионального ГУ МВД, чья карьера по истечении действующего контракта не выйдет на новый – даже горизонтальный уровень, а будет (в родной системе) завершена. Если он не решит возглавить одну из структур безопасности обновленного металлургического бизнеса Юрия Антипова (говорят, такое предложение поступило некоторое время назад), то станет заместителем Текслера. Против этой позиции работает лишь один аргумент – региональная госслужба ненадежна, да и Текслеру никто не прочит второй срок (если он вообще не «отставится» по осени).

Наш ответ Голливуду

Говорят, пиарщики челябинского губернатора и московские «консультанты» по исправлению «рыхлого» имиджа Текслера ведут переговоры с Артемом Габреляновым (сыном одиозного медиамагната Арама Габрелянова) – издателем серии комиксов о русских супергероях (и сценаристом фильмов по этим комиксам), чтоб он создал комикс об АЛТ. Разумеется, в числе других новых героев будущей серии – о коллегах Текселера, губернаторах последнего «молодого» путинского призыва, которые должны стать «ближе народу», но самое главное, привлекательны для молодежи, чтобы отвлечь симпатии от других, условно говоря, оппонирующих системе лидеров.

Текслеровский герой должен быть в плаще и маске (намек на очки, но в героической версии, и на один из внешних атрибутов Зорро – Делона, якобы, любимого с детства персонажа АЛТ), в теме должен присутствовать метеорит (фигня, что тот упал за два губернатора до Текслера), малахитовая шкатулка, гипербореи (что бы это не значило в данном контексте), металлурги и танки…

Говорят, что если проект станет популярным, а молодые чиновники станут «героями нашего времени», по комиксам даже снимут кино. Ай вэй, как вздыхают в подобных случаях, еврейские кумушки…

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Челябинск. Другие новости 31.05.21

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