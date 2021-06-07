Самые крутые слухи недели: печаль

Распродажа

Говорят, что региональные предприниматели продолжают продавать свои активы. Холдинг «Ситно», «свиная» часть Арианта, строительные активы Олега Иванова – вполне привлекательные бизнесы, которые не нужны своим хозяевам ввиду экологической составляющей (обходится дорого, снижает прибыльность в разы) или из-за финансовых проблем. Еще одна причина – бизнесмены, старея, пытаются успеть перебраться в более чистые (во всех смыслах) и теплые края. Ну, чтобы не помирать, а успеть пожить в Порденоне или Бергамо.

Новые ресурсы

В свете вышеупомянутого массового исхода из ЧО, который начался лет семь лет назад, эксперты, тем не менее, не считают, что регион, равно как и многие территории с аналогичной ситуацией, станет аутсайдером. Якобы, уходящие предпринимательские ресурсы заменит китайский бизнес-десант. И следует ожидать всплеска интереса с казахстанской и корейской стороны. И это совсем неплохой вариант развития ситуации. Потому что сферы развития региона будут все те же – металлургия и ее дальнейшие переделы, но на более высоком технологическом уровне.

Сыны за отца

Говорят, столичные кураторы региона начинают присматриваться – в качестве продвижения во властные структуры – к обоим сыновьям недавно ушедшего экс-директора и собственника ЧТПЗ Александра Федорова. Эти же кураторы, напротив, охладели к дутым местным персонам, типа вечного депутата Вяткина и статс-секретаря Христенко Стаса Наумова. Правда, в случае с последним, речь больше идет о том, что к нему охладела до «нежизнеспособной» температуры Магнитка.

Полиция нравов

Говорят, что задержание замминстроя Белавкина сильно опечалило южноуральского губернатора: статистика уголовных преследований чиновника в его правление приблизилась к аналогичным показателем эпох Дубровского и Юревича, что критично для репутации. С целью дополнительного кадрового фильтра, как говорят, губернатор решил создать некую бригаду из ближайшего окружения, чтобы на значимые с коррупционной точки зрения должности назначались люди, которых будет просматривать под самым мощным «микроскопом». По слухам, одним из членов «отборной» команды станет минфин Пшеницын, а возглавлять ее будет вице Мамин и его личный помощник по безопасности.

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