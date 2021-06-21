Самые крутые слухи недели: здравствуй, грусть

Академический апгрейд

Говорят, грядущие выборы ректора ЮУрГУ превращаются в шоу похлеще выборов в нижнюю палату Федерального Собрания. Нынешний ректор формально в выборах не участвует (возраст не позволяет: согласно закону он достиг предельной точки, когда может претендовать на свою текущую позицию), но активно интригует. Разыгрывает сразу две партии. Одна – сделать преемником нынешнего спикера Челябинской Гордумы Андрея Шмидта. Вторая, более амбициозная, – объединить в федеральный технический университет ЮУрГУ и ЧелГУ и поставить ректором коллегу – нынешнего ректора госуниверситета Сергея Таскаева.

По инфо инсайдеров, идея именно технического университета – больше таскаевская. И возникла она, поскольку идея Шестакова повторить объединительный вариант свердловчан была признана «наверху» слишком дорогостоящей в настоящий момент. Да и лоббисты не того уровня, что были олигархи в Екатеринбурге и столице. А вот технический университет – тренд и времени, и нынешнего политического сезона.

Кроме того, говорят, Таскаеву удалось сделать сторонником этого проекта губернатора Текслера (с этим связано и свежее членство ректора в ЕР и претензии на кресло депутата ЗакСо). А Текслеру все это на руку, потому что выглядит солидно и свежо, и соответствует профилю региона. А ему в клубе губернаторов веса не хватает – все масштабные проекты или большие деньги в округе, так сказать, мимо Южного Урала – то в Тюмени, то в Екатеринбурге…

Поэтому идея объединенного техноунивера вполне может сработать, если к ресурсу ректоров добавится административный ресурс губернатора и его столичные связи.

Номинанты второй очереди

Кроме того, на место Шестакова претендует его нынешний зам – родной брат госдепа Бурматова. За которого хлопочет братец. Но, по правде сказать, других фанатов у Бурматова – младшего нет. Ни в вузе, ни в областном центре.

Присматривается к месту и экс-ректор ЧелГУ Диана Циринг – нынешнее высшее учебное заведение, которое она возглавляет, кажется ей менее статусным.

А джокером грядущей выборной кампании, как говорят инсайдеры, может стать еще один проректор ЮУрГУ, экс-сотрудник федерального минобраза и экс-проректор ЧелГУ Дмитрий Харитонов. У него есть связи и на федеральном уровне, и на горизонтальном. Занятно, что Харитонов останется проректором и в случае, если будет реализована идея по объединению университетов: его нынешняя должность – нечто вроде комиссара при ректоре – будет нужна в современных реалиях и преемнику Шестакова.

Осень патриарха

А что же Шестаков? Относительно будущего Александра Леонидовича есть две версии: уедет вместе с супругой к дочке – в Штаты. Или сменит Германа Вяткина на почетной должности президента нового или старого универа.

Девятый вал

Говорят, что чиновники, уставшие от оглядки первых лиц области на федералов и власти столицы, с иронией восприняли «неожиданное» заявление Ирины Гехт о приходе третьей волны пандемии на Южный Урал. Частично потому, что всего за несколько дней до этого регион, по заверению все того же спикера, уверенно «шел на поправку», а после заявления московского мэра об ухудшении ситуации и настоятельной рекомендации прививаться ситуация в ЧО стала ровно такая же, как в МО и столице.

А после отмены культурных мероприятий и начавшейся массированной агитации за прививки, коллеги Гехт именуют третью волну пандемии не иначе как «Девятый вал». Говорят, Гехт тоже недовольна, что ее постоянно используют как банальный рупор указиловок, что спускают из центра. Но поделать ничего не может: таковы условия административной игры.

Принудительно добровольно

Меж тем сам губернатор не хочет выглядеть также нелепо, как его коллеги, что пытаются насильно привить 110% населения вверенных им территорий. Говорят, АЛТ очень болезненно воспринимает, когда его не то, что критикуют, а высмеивают в соцсетях. Поэтому заставил поднапрячься всех своих коллег: как сделать вакцинацию привлекательной? А еще точнее: как принудить жителей поставить прививку на добровольных основаниях?!

Уже ясно, что выходной день – не тот пряник. Увольнять или не допускать к работе – незаконно. Есть мысль разыгрывать путевки на летний отдых в Крым или Сочи, но местный СПП готов отправлять туда только своих работников, а на горожан – для массового отдыха, особенно семейного, – пока не нашлось спонсора.

Других продуктивных идей от подчиненных АЛТ не услышал. Поэтому грустит. Отчитываться-то за поголовье привитых ему.

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